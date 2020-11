Burocracia retrasa atención a niños con cáncer

En Guanajuato existe el problema de desabasto de medicamentos antineoplásicos para el tratamiento de niños con cáncer, esta dificultad para obtener dichas medicinas movió a organizaciones civiles en el estado para pagar estos costosos tratamientos.

La doctora María de la Cruz Ruíz Jaramillo, Presidenta del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, Capítulo León, destacó que se unieron a la campaña Internetón, organizada por AMANC en redes sociales para obtener donativos y comprar medicinas “en León, aquí en Guanajuato se está padeciendo mucho eso y hay algunas fundaciones que ayudan a comprar lo que no hay en los hospitales”, dijo De la Cruz

La pediatra explicó que el desabasto de medicinas se debe a diferentes causas, una de ellas es que tienen que pasar diferentes procesos y manejos en las entidades, y en ese camino a los niños que padecen de cáncer se les retrasa un tratamiento oportuno.

“Es complejo porque la compra de medicamentos necesita muchas etapas, que no todas dependen del nivel estatal hay pasos que requieren el nivel federal, mucho medicamentos importados tienen que pasar por autorización del nivel federal y luego llegar a los estados y eso es lo que hace complejo este problema, pero mientras se ponen de acuerdo los niveles de autoridades que corresponden, pues los niños están retrasando sus tratamientos, los medicamentos existen pero es imposible que una persona pueda pagar todo lo que cuestan estos tratamientos” detalló para la OEM María de la Cruz

Debido a la escasez de estos medicamentos y la urgencia para aplicarlos de manera oportuna detalló Ruíz que “por eso es que hay fundaciones que están buscando la manera de conseguir recursos para apoyarlos con la esperanza de que se solucione pronto esta situación”.

“Faltan medicamentos es un hecho, cada institución se maneja de diferente manera, el IMSS se maneja de una manera, Secretaría de Salud Estatal y Secretaría Federal de otra, no a todos les falta lo mismo, pero todos están pasando por problemas de desabasto” aseveró la titular del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, Capítulo León.

De la Cruz subrayó que, antes de que el nuevo coronavirus se propagara, ya había desabasto de medicamentos, por la COVID-19 se agravó el problema, a lo que comentó “igual hay épocas, hay meses en los que a algún hospital les llega bien todo y a otro hospital no, y luego es al revés, esto es un problema de ya varios meses y que empezó incluso antes que la pandemia y lo exacerbó la pandemia, al ver que la respuesta de todas esas organizaciones que deben irse coordinando para la llegada de medicamentos a las instituciones todavía no se da, todavía no se resuelve por eso es que hay fundaciones que están buscando otras opciones de ayuda”

El Colegio de Pediatras capítulo León se unió en labores de promoción con AMANC Guanajuato, asociación civil que inició la campaña Internetón para la obtención de donativos que inició el pasado jueves 29 de octubre y que finalizará el 28 de noviembre de 2020 “nosotros vemos el problema y sabemos que esa fundación es seria por eso es que nos estamos uniendo a la difusión de lo que ellos están haciendo”.

“Lo que nosotros lo que estamos haciendo es difundir esta campaña para que la gente se dé cuenta que el problema existe y que todo mundo ponga su granito de arena, todo el mundo en la televisión ha visto que faltan medicamentos que encima de todo hay robos, que de repente los almacenan y cosas así, a veces se queda uno viendo que es lo que pasa no sabiendo cómo ayudar y ahora existe esa oportunidad” comentó Ruíz Jaramillo.

María de la Cruz subrayó en que la campaña de AMAC impactará en que niños y niñas que padecen de cáncer reciban a tiempo sus tratamientos “segura eso ya va ayudar a que varios niños puedan tener mejor pronóstico, muchas veces uno escucha cáncer y se imagina que la gente se va a morir, en los niños existe la fortuna de que cuando inicia el tratamiento tempranamente y completo, la gran mayoría de los niños se recupera del cáncer, son muy pocos los desafortunadamente mueren y cuando pasa eso de que mueren es porque no se inició el tratamiento correcto de manera oportuna”.

La médico comentó que estas acciones para recaudar donativos para las medicinas “no había sido necesario el problema de cáncer siempre había sido una prioridad en salud y en todas las instituciones eran de las patologías que seguro siempre había los medicamentos, ahora las mismas están girando su manera de ayudar ahora es para conseguir los medicamentos”.

“Es una campaña de todo Guanajuato, del proceso que están promoviendo, en Guanajuato el problema de cáncer sí es más frecuente que en otros estados, cada semana seguro hay más de un niño nuevo diagnosticado con este problema y muchos de ellos son pacientes que no tienen recursos para atenderse de manera privada o que sus papás no tiene trabajo por el problema de la pandemia y por lo tanto no tienen seguro social, si es un grupo muy grande de niños que requieren apoyo”.