Brindarán atención emocional y psicológica a estudiantes del CECyTE en Guanajuato

León, Gto.- El 18% de los estudiantes del CECYTE Guanajuato presentan un problema de tipo mental o emocional, y ante esta situación, la institución educativa realizará un proyecto de Atención a la Salud Mental de las y los jóvenes.

La directora general de la institución, Esther Angélica Medina Rivero, explicó que el programa es para las y los estudiantes que padecen de algún tipo de depresión, estrés o ansiedad y que además de canalizarlos con la ayuda profesional, trabajarán con más actividades culturales, deportivas y cívicas.

“En el diagnóstico de cada ciclo escolar tenemos alrededor del 18 por ciento de estudiantes con algún tema de algún estrés que ellos no lo reconocen, los expertos lo traducen así con ansiedad, desmotivación, depresión y justo son los chicos que inmediatamente atendemos, los que van ingresando, los que ya ingresan los vamos atendiendo”, dijo.

Medina RIvero añadió que el programa se pondrá en marcha en las siguientes semanas para poder rescatar a estos jóvenes y que puedan continuar con sus estudios, ya que esta situación es un factor por el que algunos de ellos desertan de la escuela.





“En unas semanas estrenamos un proyecto muy novedoso porque ya es insuficiente con el personal que tenemos, justo queremos meter mayor personal que atienda estos temas y aquellos planteles que ha disminuido la matrícula y no va a crecer no porque no queramos aceptarlos sino porque no hay jóvenes, vamos a traer el perfil que atiende a estos jóvenes”, agregó.

Incluso la directora aseguró que también tienen programas donde los padres y madres de familia se involucran en la crianza positiva de sus hijos y que junto con el INAEBA, se les impulsa para que ellos como adultos también terminen su secundaria o preparatoria.