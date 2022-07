Brinda Instituto de la Juventud 5 mil atenciones a casas de Cerrito de Jerez

León, Gto. Como parte de Plantetn Youh, el programa de prevención de adicciones del gobierno estatal, el Instituto de la Juventud de León hasta el cierre de abril trabajó con 5 mil casas donde brindaron atención a los jóvenes de Cerrito de Jerez.

De acuerdo al director, Misraim Macías, han detectado que una de las principales problemáticas en la zona es que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes no cuentan con una red de apoyo como con la figura paterna, materna o de un adulto para que los vayan guiando.

“Sí hemos detectado que hay jóvenes con consumo o incluso consumo sistemático ¿Qué es esto? Que ya es regular y está normalizado dentro de su socialización el tema del consumo.

“La falta de redes de apoyo es que no tengo mamá, papá que me ayuden a entender mejor por diferentes causas, por diferentes cuestiones, o no cuenta con una persona que es mi par, que es un amigo o un tío o que es alguien que me pueda ayudar a generar esto”, explicó.

En el programa estatal León se divide en 7 delegaciones donde hay más de 547 mil jóvenes y Cerrito de Jerez es una de ellas, donde el Instituto de la Juventud participa de dos maneras, una de ellas como coordinador delegacional que corresponde a este sector donde se trabaja con las acciones de prevención en conjunto con la Secretaría de Salud y otras dependencias.

La segunda es a través de los programas del municipio donde invitan a los jóvenes a participar en diferentes actividades y el principal objetivo es estructurar las horas libres que tienen los jóvenes y los adolescentes.

Planeth Youh es el programa que previene que los jóvenes tengan el contacto con la primera sustancia como el alcohol, el tabaco o cualquier otra droga a cambio de eventos como lucha libre, rodadas y torneos de futbol por mencionar algunos.

De 15 años para abajo trabajan con menores en temas de prevención, mientras que de 18 a 25 se enfocan más a la reacción ya que detectan que algunos jóvenes ya presentan algún tipo de adicción, mientras que de 26 en adelante trabajan con los proyectos de vida.

El director comentó que la nueva encuesta de Planeth Youh ya se está actualizando donde se apoyarán con los resultados para las nuevas estrategias para combatir las adicciones en Guanajuato.