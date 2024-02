Bravos enaltece a la mujer con equipo en la Liga Mexicana de Softbol

León, Gto.- Porque ellas también saben lanzar, batear y fildear, la Liga Mexicana de Softbol ha hecho historia al haber puesto en marcha su primera temporada y de la cual se encuentran participando las Bravas de León y otras cinco franquicias más.

La mujer ya tenía su espacio profesional en el futbol con la Liga MX Femenil que vio la luz en 2017, posteriormente hace dos años vino la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil y en cuanto a la pelota, la Liga Mexicana de Beisbol no se podía quedar atrás, fue entonces que llegó la idea de instaurar la primera liga de softbol profesional en toda Latinoamérica.

Junto al titular de la LMB, Horacio de la Vega, uno de los presidentes del circuito veraniego que levantó la mano y apoyó la creación de la LMS fue Mauricio Martínez, de Bravos de León, y cuya misión y visión está clara, dignificar y darle su espacio a las damas en el entorno del llamado “Rey de los Deportes”.

“Todo este esfuerzo es por dignificar lo del tema de la mujer, en Bravos hemos visto que van muchísimas niñas a verlos y ahora a verlas, así que los niños tienen como una imagen de decir, yo quiero ser como tal jugador, entonces regresan a sus casas a querer jugar o a intentar ser como ellos, solo que las niñas no tenían hacia donde crecer, entonces ahora con las Bravas nuestro estadio está invadido de niñas y niños, algo que a nosotros como organización nos llena de mucho orgullo porque a final de cuentas las ciudades se rigen por el empuje de las nuevas generaciones”, dijo Martínez en charla con El Sol de León.

El sueño, hoy cristalizado con el playball que se cantó el pasado 25 de enero, comenzó cuando “hace dos o tres años se acercó conmigo Horacio de la Vega y me dijo, como ves este tema de la liga, yo le dije, te voy a apoyar y Horacio confía mucho en mí porque traemos ideas nuevas, al igual que otros presidentes nuevos que han llegado a la liga y en especial esto de la liga femenil si fue complicado porque muchos presidentes no estaban tan convencidos y como la Liga Mexicana de Beisbol va en franco crecimiento, pues tenían miedo de que esto fuera a ser un fracaso, entonces se vieron los riesgos, pero acá en Bravos siempre vimos las cosas positivas como el dignificar a la mujer, darle historia a nuestro softbol nacional y por esa parte tratamos de hacer cosas diferentes”.





LUCHA POR LA EQUIDAD

Siendo la primera campaña para todos los involucrados, podrá haber ensayos y errores en el aspecto deportivo, sin embargo, lo que no está en negociación o experimento es el trato y la oportunidad en este caso para las peloteras, algunas de ellas extranjeras, pero la mayoría siendo jóvenes mexicanas que incluso combinan su pasión con el estudio.

“Falta todavía mucho por crecer, pero vimos la respuesta de las inauguraciones y todos los estadios lucieron abarrotados, en Monterrey hubo récord de asistencia y eso que ellos pensaban jugar en un estadio más chico, pero entendieron que esto debía ser profesional y si nos fijamos, en todos los estadios se compraron bardas especiales para softbol. Ha sido una inversión fuerte, pero vale la pena para dejar ya atrás esas ideas de opacar a la mujer en cualquier ámbito y aquí en el softbol nos han demostrado que tienen calidad”.

Cabe recordar que, previo al inicio de la liga, se realizaron una serie de visorias y a las cuales acudieron más de 400 jugadoras; posteriormente, aquellas que superaron los filtros en base a sus condiciones y talento, fueron drafteadas con la finalidad de tener diamante parejo para clubes y las propias protagonistas.

Y como parte de la equidad que se busca, Martínez reconoció que “está claro que por ahora no se pueden comparar sueldos de un equipo varonil al femenil, esta liga debe tener su crecimiento, pero siempre dignificándolas, por ejemplo, nuestras Bravas viven bien, todas están contentas, en cuestión de comida es la misma atención que con Bravos, en todo tratamos de que tengan lo mismo, tienen su camión y en cuestión de sueldos si hay una diferencia porque hay que tomar en cuenta que quizás las entradas o los ingresos no son los mismos, estamos a la expectativa de que va a pasar, no sabemos cómo se va a desenvolver la liga en un futuro, ahorita de entrada somos seis equipos, pero creo que esta liga crecerá, el siguiente año hay otros que quieren entrar”.

En comparación a la Liga Mexicana de Beisbol que está próxima a cumplir su centenario y actualmente sus ingresos por comercialización se han disparado, teniendo hasta 31 contratos para su difusión, la idea es que el softbol también encuentre su sustentabilidad.

“Si las cosas se hacen bien, este proyecto será autosustentable de manera inmediata, creo que nadie midió el impacto que iba a tener y estas chicas están teniendo un impacto muy fuerte a nivel nacional e internacional.

En toda Latinoamérica no hay liga de softbol y ahorita es de las más grandes del mundo, creo que en Japón hay liga pero solo son seis, así que si el próximo año metemos cuatro o seis equipos más, vamos a ser la mejor liga y las jugadoras pondrán sus ojos en México, podemos ser el foco más importante para el softbol internacional y eso repercutirá en nuestras selecciones”.

Diablas Rojas del México, Charras de Jalisco, Olmecas de Tabasco, Sultanas de Monterrey y El Águila de Veracruz, son junto a Bravas las franquicias fundadoras de un proyecto que puede haber llegado para quedarse. Con poco más de dos meses de campaña, el softbol en México ha encontrado su vitrina perfecta, esa que se fue detallando desde aquella actuación histórica en la que la novena tricolor se quedó cerca del cuadro de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.





