Bloquean la León-San Francisco del Rincón por desaparición de joven empresario

San Francisco del Rincón, Gto.- La semana pasada, el hijo de un conocido empresario de suelas desapareció y esta mañana, para presionar a las autoridades ministeriales en las investigaciones, familiares y amigos se manifestaron bloqueando la carretera León-San Francisco del Rincón durante casi una hora.

La desaparición

Pablo Núñez de 28 años conocido en el municipio como “Pablito”, fue visto por última vez en el municipio de Purísima del Rincón, la tarde del jueves 21 de octubre.

Al no regresar a casa y no tener noticias sobre él, sus familiares de inmediato presentaron la denuncia por su no localización y al mismo tiempo comenzaron una campaña en redes sociales, solicitando información sobre él.

Pablito, vestía pantalón de color beige, playera blanca y una gorra negra, de acuerdo a la información preliminar, su vehículo fue visto por las cámaras del Arco carretero sobre la carretera que se dirige a San Diego de Alejandría, saliendo de Purísima.

Convocan a manifestación

A una semana del hecho sus familiares convocaron a una manifestación, en la que se congregaron más de 100 personas a las afueras de la presidencia municipal, para exigirle al alcalde Antonio Marún Ayuda.

Los familiares de Pablo, fueron atendidos por el edil francorrinconense, quien les expresó su solidaridad y se comprometió a gestionar y facilitar las labores de búsqueda en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para dar con el paradero del joven.

Bloquean la carretera

Los protestantes salieron del Jardín Principal minutos después de las nueve de la mañana, y con cartulinas con mensajes como “Te estamos buscando” y “No descansaremos a hasta encontrarte”, recorrieron las calles del centro, salieron al bulevar Juventino Rosas y se dirigieron hasta el Eco bulevar, como se nombra también a la carretera León-San Francisco del Rincón.

Llegaron al cruce con la Maxipista León-Aguascalientes a la altura de la entrada a Jacinto López y la comunidad La Reserva y por espacio de 40 minutos bloquearon la circulación vial.

Momentos después, personal de Gobierno del Estado, llegaron con ellos para entablar un diálogo y pedirles que desbloquearan la carretera para el paso de los vehículos.