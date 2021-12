Benefician a 396 comerciantes con entrega equipamiento

León Gto.- El gobierno municipal de León realizó la entrega de equipamiento a 396 comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad con un valor aproximado de 2.5 millones de pesos, entre los que se encuentran, carritos, triciclos, básculas, parrillas, por mencionar algunos.

Esta entrega regional de equipamiento corresponde al programa de modernización de centros de abasto social “Mi Plaza, Mi Programa, Mi Tienda al 100”, donde se entregaron diferentes proyectos productivos que beneficiaron a los comerciantes de mercados fijos y semifijos, mismos que forman parte del complemento de acciones de mejora comercial y de imagen comercial.

Estamos convencidos que con estos apoyos estatales, se transforman las vidas de los comerciantes y se impulsan nuevos proyectos como la segunda etapa del Descargue Estrella y la primera etapa del Mercado “Virgen de Guadalupe” en la colonia Periodistas Mexicanos. pic.twitter.com/3wphoruEVf — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) December 14, 2021

“Cada día nuestros mercados, nuestros centros de abasto se parecen más a centros comerciales, eso nos permite ser más competitivos y con esta competitividad, vender cada día más, vender nuestra economía, por ello hoy cerramos este ciclo de entregas, ocho entregas en el segundo semestre de este 2021, siete regionales y está última en León, que representan más de 20 millones de pesos autorizados por nuestro congreso, vinculados e impulsados por nuestro gobernador y ejecutados en el área de comercio”, mencionó durante la entrega Froylan Salas Navarro Subsecretario de desarrollo para la MiPyME de Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES).

Por su parte la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez mencionó que las acciones en beneficio de los comerciantes no paran, ya que en el 2022 se encuentra en proceso una serie de obras como: la segunda etapa del Descargue Estrella y la primera etapa del Mercado de la Virgen de Guadalupe, para garantizar mejores condiciones para cada comerciante.

“Ustedes hacen la diferencia, porque a pesar de que hay problemas siempre están buscando que puertas tocar y no para ustedes, que puertas tocan para ayudar a su gente, no a su familia de sangre, a su familia de gremio, tienen años de trabajar por las familias que están en tianguis, en mercados y no dejan solos a nadie”, agregó Alejandra.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de un triciclo a la señora Victoria Muñoz en representación de las y los beneficiarios del programa “Mi Plaza”, así como un carrito de tacos a la señora María de la Luz Aranda Herrera en representación de los y las beneficiarios del programa “En Marcha”, como un impulso a la economía local.

Es de mencionar que durante el evento se honró la memoria de todos aquellos líderes y comerciantes que perdieron la batalla contra la Covid-19, con un minuto de aplausos, como fue el caso de Jesús Téllez Cabrera, quien era representante de los comerciantes de la Línea de Fuego.