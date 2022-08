Bendicen sus alimentos y manzanas fieles católicos [Video-Fotos]

León, Gto.- Durante las misas de la Asunción de María en la advocación de la Virgencita de las Tres Ave Marías que hace referencia al día que la madre de Dios subió al cielo en cuerpo y alma; al término de la celebración religiosa bendijeron las manzanas que les regalaron una vez que iban entrando al templo así como alimentos que llevaban los devotos.

Esta tradición inició en la ciudad en el templo de la Santísima Trinidad y de las Tres Aves Marías con el padre Miguel María Enríquez mejor conocido como “Enriquitos”en el año 1920, debido a que su gran amor por la virgen al templo lo denominó “El palacio de la Reina”.

La celebración dio inicio con un novenario el 6 de agosto y culminó el sábado 13 con la “Dormición de la Virgen”, explicó el padre Francisco Gerardo Alvarado Quintana que a que en la biblia indica que María madre de Jesús no murió sino que durmió y ascendió al cielo.

Fotos: Francisco Meza | El Sol de León

Ya para el 15 de agosto, la virgen está en el altar y ofrecen tres misas en las que grupos apostólicos de la rectoría regalan manzanas adornadas con flores y listón, acuden católicos al templo para rezar y bendecir las manzanas, inclusos algunos llevan productos de la canasta básica como fruta, verdura, sal, huevo y otros alimentos para ser consagrados y no les falte en su hogar los alimentos.

María de Jesús lleva 40 años visitando el templo de la Santísima Trinidad y de las Tres Aves Marías, lo hace con fe para bendecir su hogar y su alimentos.

“Cada año vengo, pido dos manzanas una me la como para que me dé salud y otra la pongo en la alacena para que toda mi comida esté bendita y no me falte nada y siempre mis hijos, nietos y yo, tengamos alimentos”, mencionó.

Ana María acudió con un canasto de manzanas para regalar a sus hijos porque en sus trabajos no les permitieron salir para acudir a misa.

“Desde niños yo traje a mis hijos para que sigan una bonita tradición que es la bendición de manzanas, ahora que están grandes y por su trabajo o pueden venir, pedí cinco manzanas para mis hijos y para mí y pedí que me las pusieran en el altar para que mi madre no nos levante la canasta, señaló.

Al finalizar el día repartieron alrededor de nueve mil manzanas a los visitantes, mismas que fueron llevadas a su hogar como símbolo de fe y ofrenda que ofrece Virgencita de las Tres Ave Marías como símbolo de salvación.

Cabe destacar que la calle 5 de Mayo fue cerrada una cuadra desde el bulevar Adolfo López Mateos para la vendimia, hubo juegos, gastronomía y música.