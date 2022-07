Batallan leoneses por PagoBús, dan prioridad a tarjeta preferencial

León, Gto.- Escasez de microchips a nivel mundial ha dejado como resultado que usuarios del Sistema de Transporte Integrado (SIT) de León batallen por tarjetas de PagoBús general.

“Todas las tarjetas preferenciales se están entregando en cuatro días hábiles, es decir, para personas con discapacidad, adultos mayores, de gratuidad y para estudiantes, en las tarjeta general, tiene intermitencia de repente tenemos y de repente no hay”, señaló Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas Coordinados de León.

Los chips se utilizan para automóviles, electrodomésticos, videojuegos, teléfonos y cualquier aparato electrodoméstico ya que es un semiconductor en el que se fabrican numerosos circuitos y realiza funciones electrónicas concretas relacionadas con la informática, comunicaciones, manufactura, internet y sistemas de transporte.

En un recorrido realizado por Organización Editorial Mexicana a diferentes estaciones del Sistema Integrado de Transporte Optibus, lugar donde se vende la tarjeta general, mencionaron trabajadores que no ha habido PagoBús desde que inició la pandemia a falta de chips.

Señalaron que únicamente hay tarjetas preferenciales ya que les dieron predilección a estudiantes y personas en situación vulnerable como tercera edad y con alguna discapacidad.

“Poco después que iniciara la pandemia dejaron de producir PagoBús general, si hay pero solo para estudiantes, personas de la tercera edad y que tengan discapacidad, esto fue porque ya no hay chips”, mencionó un empleado.

En la ciudad el costo del transporte en efectivo es de 12 pesos, con PagoBús general es de 11 pesos y con la tarjeta preferencial es de 5.20 pesos, además hay 1 mil 732 unidades, ocho estaciones de transferencia que son parte de la unidad inteligente que ofrece internet gratuito.

María de la Luz Navarro vive en la colonia Villas de San Juan, de martes a domingo aborda la “oruga” para llegar a Zona Centro donde trabaja en una tienda de venta de telas, no tiene tarjeta general y a la semana gasta 144 pesos en transporte, de tener la tarjeta se ahorraría 12 pesos de los cuales sería otra pasaje.

“Tenía mi tarjeta pero me la robaron, y por más que he buscado no encuentro, no hay en Delta ni en estaciones de transferencia ubicadas sobre el Bulevar Adolfo López Mateos”, mencionó.

Fue en el año 2020 que hubo desabasto de chips a nivel mundial, esto se le acreditó a la pandemia debido a la paralización de la producción durante el confinamiento y por otra parte a la demanda de aparatos electrónicos, sobre todo al desarrollo de las redes móviles 5G que dispararon la compra de tarjetas gráficas y teléfonos inteligentes.