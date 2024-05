Batallan escuelas de Guanajuato para el traslado de agua potable

León, Gto. El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que en algunas escuelas del estado están batallando para el traslado del agua, sin embargo, descartó que hasta el momento se hayan suspendido clases por esta razón.

El funcionario estatal detalló que en estas escuelas el agua llegaba entubada y ahora hacen pedido por medio de pipas, lo que les ha costado un recurso adicional que se está sorteando entre el estado y los municipios.

Francisco Meza / El Sol de León

Sin embargo, aseguró que no hay una crisis por la falta de agua en las escuelas y que sólo están batallando en trasladarla.

“Hay escuelas que anteriormente llegaba el agua entubada y hoy tenemos que llevarla con pipa y almacenarla, eso ha sido con los sistemas de agua municipal que nos han apoyado y ha habido muchas reuniones para esto, pero por fortuna no tenemos hoy una crisis de agua”, dijo.

No se adelantarán vacaciones

Hernández Meza también descartó la posibilidad de adelantar las vacaciones de los estudiantes del nivel básico por las altas temperaturas que se están registrando en algunas regiones del estado.

Sin embargo, añadió que en caso de que por alguna razón la escuela no cuente con el servicio del agua, no se pueden brindar clases presenciales a los estudiantes por un tema de salud.

“Cuando por alguna razón, alguna escuela si llegara a ser el caso no tiene los elementos para abrirse el agua, la escuela no puede tener presencialidad, que afortunadamente no hemos tenido casos donde tengamos que mandar a los chicos a su casa por esta razón, simplemente atentos y en comunicación con las autoridades. El agua en Guanajuato está, lo que nos está costando es transportarla con un costo adicional que estamos sorteando entre nosotros y también los municipios”, agregó.

Ante este panorama, el secretario comentó que esperan que pronto caigan las lluvias para que el panorama sea más alentador.

Emitió una serie de recomendaciones para los menores como ir bien hidratados y no exponerse al sol para evitar enfermedades.

“La gran mayoría no tienen un techo, te hablo arriba del 50 por ciento son escuelas que no tienen esa capacidad y que son ese caso donde estaremos ciudadano a los niños de exposición de entre 11:00 am y 6:00 de la tarde”, añadió.