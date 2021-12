Bajío Boxing sin funciones de boxeo para Feria de León 2022

León, Guanajuato.-Michie Muñoz, dirigente de Bajío Boxing Promotions reconoce que no tiene programadas exhibiciones de boxeo a celebrar en la Feria de León 2022.

Tras un periodo golpeado de dos años en los que no ha podido retomar las funciones profesionales, parecía que el marco ideal para regresar al encordado sería la Feria de León 2022 ya que en 2021 no hubo feria entre enero y febrero y para la llamada Feria de Verano no hubo eventos boxísticos.

“Ahora no tenemos nada, cómo Bajío Boxing no tenemos programada ninguna función para la Feria de 2022, pero sí tenemos planes para retomar las funciones de boxeo para el próximo año, estamos afinando detalles.

La edición más reciente en la que se llevó a cabo una tarde boxística en la Feria de León fue en 2020 cuando participaron pugilistas locales, además acudieron como invitados de honor Mariana ‘Barbie’ Juárez y Jair Valtierra.

Para 2022, el ‘Matador’ Muñoz tiene previsto retomar su magno evento de Boxeo de Gala V, función que quedó pendiente desde 2020 y que ante las restricciones por pandemia se ha aplazado en dos ocasiones.