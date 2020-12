Bajan hasta 50 % las ventas navideñas en vinaterías de León

León, Gto.- La venta navideña en las vinaterías no ha sido de lo mejor, hasta en un 50% han bajado en relación al año pasado, para la celebración del año nuevo, los vendedores auguran el mismo panorama.

En años anteriores, la clientela de las vinaterías ya hubiera hecho sus compras para festejar la Navidad, este 2020 no es el caso, si bien la venta no se detiene, no es lo más óptima.

Alfredo López, gerente de La Favorita, explicó que este año, uno de los aspectos que indudablemente hizo que bajara la venta al mayoreo, fue que las empresas no hicieron fiestas.

“Las empresas que hacían sus eventos, esta vez no pidieron, no hubo para hacer fiestas de fin de año para los trabajadores, buscan algo económico representativo para dar a los trabajadores”, explicó el gerente.

Respecto a los precios de sus productos, expresó que la pandemia no hizo que subieran, ni tampoco que bajaran, explicó que hay mucho producto que se queda , por lo que arrastran precios del año anterior, pero la venta sigue siendo muy lenta.

Sobre lo que está consumiendo la gente, dijo que son vinos de entre 150 y 300 pesos, algo sencillo, generalmente algo que sea costeable y que sea de una buena calidad, los vinos de 500 pesos o más, por el momento no son requeridos constantemente.

Si bien la Navidad es una buena temporada para las vinaterías, el año nuevo también, sin embargo, entre lo que desean buenas ventas y la realidad, hay una brecha.

“No, no creo, yo creo que va a ser igual, en este mismo tenor, ahorita como vamos va a ser lo mismo para fin de año, no va a incrementarse, porque lo que más ahorita se consume, es ropa, tenis”, expresó Alfredo López.

Cabe mencionar que los negocios dedicados a la venta de alcohol, por disposición oficial, desde hace algunas semanas deben cerrar a la media noche, y estas fechas no serán la excepción.