Ayuntamiento solicita al contralor informes sobre denuncia a ex funcionario de Sapal

León, Gto.- En sesión de Ayuntamiento, se acordó citar al contralor Leopoldo Jiménez para que informe sobre las denuncias en contra de un funcionario de Sapal por la adjudicación de un contrato por 45 millones de pesos y la sobre la auditoría a la empresa Ecosys.

El síndico Christian Cruz reconoció que la Contraloría manifestó que no se podía proceder penalmente, hasta que no estuviera terminada la investigación administrativa y apoyó la petición de la regidora del Verde, Fernanda Rentería, de solicitar al titular de la dependencia información que aclare los motivos por los cuales no encontró elementos de tipo penal para proceder.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Responde el diputado Ramírez Barba con un decálogo al gobierno federal

Además del caso del ex funcionario, Rentería Muñoz mencionó que de la auditoría realizada a Ecosys, empresa que durante 20 años llevó a cabo el saneamiento de las aguas residuales, tampoco se cuenta con información.

“En el Periódico oficial se le notificó al exconsejero de Sapal su presunta responsabilidad por daño al erario al adjudicarse un contrato por más de 45 millones de pesos sin apegarse a las disposiciones de materia de Adquisiciones del municipio. A la par, en materia administrativa, la Contraloría de león debió haber dado parte a la Fiscalía porque no es un caso que solo quede en responsabilidad; se debe dar parte a la Fiscalía y en caso de comprobarse, se sancione conforme al Código Penal, por hechos de corrupción”, expuso la edil.

Christian Cruz, presidente de la Comisión de Contraloría e integrante del Consejo del Sistema de Agua y Alcantarillado de León (Sapal), estuvo de acuerdo en pedir celeridad a los informes de Contraloría.

“Propongo una mesa de trabajo de forma inmediata para que Contraloría explique si se ha presentado una denuncia y cuáles son los elementos de tipo penal que considera no hay, para presentarla, o si la hay, que nos dé el número de expediente”, respondió el síndico Cruz Villegas.

LICENCIA A ANA MARÍA ESQUIVEL

Por otra parte, en la Sesión de Ayuntamiento de este jueves, fue aprobada la solicitud de licencia de la regidora Ana María Esquivel Arrona, del 1 de abril al 8 de junio, para incorporarse al Ayuntamiento el 9 de junio.

Esquivel Arrona contenderá por la diputación federal del Distrito 06 de León, por el Partido Acción Nacional. La suplente Ofelia Calleja Villalobos rindió protesta y se autorizó la nueva integración de las Comisiones en las que participaba Ana María Esquivel.

La regidora Fernanda Rentería solicitó información sobre las condiciones del helicóptero Halcón para atender incendios forestales; mencionó que por ese motivo se decidió no venderlo e incluyó en la petición saber acerca de la canastilla para tal efecto se compró en 2012 y que “sólo se ha utilizado seis ocasiones”.

El alcalde dio instrucciones a Christian Cruz, presidente de la Comisión de Seguridad para que responda al respecto. "Yo cuento con información de que está en condiciones de operación, dicen ellos, pero vamos a verificar", comentó López Santillana.

En la misma sesión, el presidente de la Comisión de Gobierno, Christian Cruz Villegas, hizo un llamado al Instituto Municipal de Planeación, a la Comisión Municipal del Deporte y al Patronato de Bomberos para que convoquen a sesión, análisis y propuestas de su contralor interno.