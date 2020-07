Ayuda espiritual en tiempos de Covid-19

León, Gto.- Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia, mucho menos para vivir de cerca como el virus del Covid-19, se metía en los cuerpos de nuestros seres queridos, causando la muerte de los más débiles.

Esta crisis de salud, ha dejado muchos sentimientos, culpabilidad, remordimiento, ansiedad, coraje, impotencia, tristeza, desesperación y miedo. Por ello, el padre Jorge Claudio Ramírez, vicario del Santuario de Guadalupe, tomó la iniciativa de ayudar espiritualmente y vía telefónica, a todas las personas que han sido afectadas por esta enfermedad.

Dos meses brindando su ayuda

En una entrevista que el sacerdote, originario de Silao y quien se ordenó en Junio de 2014, en la Catedral Basílica de Nuestra Madre Santísima de La Luz, brindó a Organización Editorial Mexicana, dijo que esto comenzó hace poco más de un mes y medio.

“Nosotros como pastores, también ayudamos a los enfermos, incluso hay sacerdotes que se dedican toda su vida a cuidar a las personas enfermas. Al ver cómo iba avanzando esto de la pandemia, yo tuve la inquietud de preguntarle a una doctora como se estaba apoyando espiritualmente a los pacientes de Covid y me dijo que no se les estaba brindando ninguna ayuda”, explicó.

Fue a partir de ese momento, que la doctora, le preguntó si se podía hacer cargo de brindarles apoyo espiritual vía telefónica y el padre Claudio accedió gustoso.

Setenta personas atendidas

El sacerdote, comenta que en junio, al iniciar este proyecto, solamente brindaba ayuda a personas adultas e inicialmente, solo se atendería a los pacientes de Covid, internados en el edificio de la calle 20 de enero.

Pero al transcurrir de los días lo han buscado también jóvenes y adolescentes. Asimismo, el padre Claudio refiere que no solo atiende a enfermos, sino a los familiares de ellos. A quienes escucha, orienta y comparte su dolor y tristeza.

“Algunos están graves, otros no y en desafortunados casos, ya fallecieron y es un proceso difícil, pues en algunos casos, se habla de la pérdida de un fuerte pilar de la familia, como un abuelo, abuela, padre o madre”, comentó.

El proceso para contactarlo, es a través de la Secretaría de Salud. En los hospitales se les brinda la atención a los afectados, sean pacientes o familiares. El personal médico les pregunta si requieren apoyo psicológico o espiritual y aunado se deciden por el ultimo, les piden su número telefónico y es de esta manera que se puede charlar con el padre Claudio.

Culpabilidad: el sentimiento recurrente

En las atenciones que ha brindado, el también encargado de la Dimensión Pastoral de Adolecentes en León, dijo que el sentimiento más recurrente que sienten las personas es el de culpabilidad, sobre todo los jóvenes.

“Ellos se sienten mal, me dicen que por su culpa su familiar se enfermó, porque no se cuidaron, no usaron el cubrebocas, fueron a fiestas o no hicieron caso”.

El padre Jorge Claudio, agregó que debido a que las personas fallecen de manera súbita, dejan un vacío aún más grande en las personas, quienes después sufren de ansiedad, miedo y desesperanza, aunado a la desinformación en redes sociales, que dice todo y nada, haciendo más difícil la etapa de duelo por la pérdida de un ser querido.

Juventud egoísta

El párroco, reconoció que en la actualidad, la juventud es egoísta, en el sentido de que solo se preocupa por su persona, sus cosas, su tiempo y su espacio dejando de lado el bienestar de los demás.

Sin embargo, reconoció que no es difícil convencer a los jóvenes, de hacer conciencia, de usar el cubrebocas, de que eviten salir, de que sean empáticos.

“Hace falta hacer el sacrificio y tener el valor de aprender a decirnos no, a nosotros mismos, hacer conciencia de que los jóvenes somos saludables pero no nuestros familiares, esta falta de empatía ha provocado numerosos contagios y desafortunadamente fallecimientos”, concluyó el Vicario del Santuario de Guadalupe.