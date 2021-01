Avanza IMSS Guanajuato en la vacunación del personal contra Covid-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social Guanajuato avanzó en la vacunación contra Covid-19, hasta el momento el 31 por ciento de su personal ya está vacunado, el total de su personal es de 17 mil 538 trabajadores y trabajadoras.

La primera etapa de vacunación de la primera dosis contra Covid-19 concluyó con éxito, por lo que el IMSS Guanajuato se encuentra en la primera línea de atención a pacientes en la emergencia sanitaria, con la aplicación de 5 mil 385 vacunas.

“Personal de diversas categorías ha sido vacunado y paso a paso estaremos abarcando a más trabajadoras y trabajadores hasta llegar al total, conforme lo marcan los protocolos”, dijo el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Guanajuato.

En el Instituto en Guanajuato se aplicó la vacuna, en esta fase inicial, a 5 mil 385 hombres y mujeres que laboran en el Instituto. Señaló que en el estado el IMSS cuenta con una plantilla laboral total de 17 mil 538 personas, Hernández Carrillo resaltó que con la aplicación inicial de esta vacuna se está protegiendo al 31 por ciento del personal institucional del IMSS en Guanajuato.

Marco Antonio Hernández Carrillo señaló que fue inmunizado personal adscrito a los HGZ No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya y No. 21 de León; también en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 54 de Silao, el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de la misma ciudad.

Para concluir indicó que actualmente se están integrando los requerimientos para vacunar al resto del personal del Instituto a la brevedad.