Avanza Guanajuato en su actividad vitivinícola [Entrevista]

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Durante entrevista en el programa Un Café con El Sol, la sommelier Ana María Arias, estimó que la actividad vitivinícola en Guanajuato lleva avances importantes y la importancia de certificar a las personas para que ejerzan esta actividad en los centros de consumo, de hecho, opinó que todos los restaurantes deberían tener un experto o asesor en el servicio de los vinos.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Nosotros en Guanajuato vamos muy bien, no somos un país consumidor tradicional de vino, en Guanajuato, pero hace ya algunos años que el actual gobierno puso la industria vitivinícola en desarrollo, la sacaron adelante y fortaleciendo todo, desde el campo, los viñedos, las bodegas, la producción, etcétera, así como la distribución y consumo”.

Te puede interesar ➡ Sin presión para incremento del pasaje [Entrevista]

“Lo que estamos haciendo es desarrollar toda esta parte, certificando a la gente, hay mucha gente que quiere certificarse, es muy importante que los centros de consumo tengan un sommelier o que tengan una persona experta en vino, ojalá y todos los restaurantes tuvieran una persona porque estadísticamente se incrementa un 50% o más la venta de vino en un centro de consumo, pero además no solamente es importante quien vende el vino sino también la persona que lo consume, si entre todos cerramos esta cadena de producción, distribución y consumo, vamos a poder crecer en bodegas en Guanajuato”.

Puntualizó que “la razón del vino es que es una bebida que toma lentamente, lo hueles, lo paladeas, es una bebida placentera y lenta, pero con responsabilidad”. | Foto: Juan Cerritos | El Sol del Bajío

“Es bien importante, y no solamente el que lo sirve, el sommelier, sino también el ejecutivo, el empresario, cualquier hombre o mujer que esté interesado en tener una cultura gastronómica, porque como el vino es un alimento es parte de esta cultura, si tenemos cultura gastronómica en Guanajuato y en Celaya, vamos a poder hacer que los restaurantes tengan un mejor servicio de vino, que tengan un cliente más exigente, porque donde se desarrollen estos cursos, el cliente comienza a pedir más, tenemos que desarrollar la venta, pero también el consumo responsable”.

En referencia a la ética del sommelier al recomendar un buen vino de acuerdo a sus conocimientos, comentó que lo más importante es que cuando la persona termina de tomar su copa se sienta satisfecha con la experiencia.

Consideró que se está impactando la cultura de Guanajuato, ya que hay gente que piensa que el vino es de unos cuantos, la cultura en general “el vino no tiene clases sociales, ni restaurantes preferidos o no, a veces una taquería puede vender vino si tiene obviamente los permisos, el vino se puede maridar con tacos, con pescado, con postres, el vino es un maridaje muy amplio en lo gastronómico”.

Local

También refirió que mucha gente comienza con el consumo de vinos dulces, pero se educa el paladar con el paso del tiempo, y comienza a acostumbrarse a los vinos secos, lo que se refleja en una mayor venta de este tipo de vinos en proporción de un 78%, en razón de que el vino dulce no es tan gastronómico ya que le quita el sabor a los alimentos.

CONSUMO RESPONSABLE

La sommelier, explicó que: “El vino es un alimento, no una bebida alcohólica, aunque contenga alcohol, por eso se les llama vinos de mesa, es un producto para estar en la mesa junto con los alimentos, no es para tomarlo solo, debe ir acompañado con los alimentos y tan es así que en países donde se ha tomado tradicionalmente vino, no hay impuesto a bebida alcohólica, esos países buscan que la gente tome vino desde un punto de vista responsable, en esos países la gente toma el vino como alimento, no se toma una botella, una o dos copas a lo mucho, porque es un acompañamiento en la comida”.

Puntualizó que “la razón del vino es que es una bebida que toma lentamente, lo hueles, lo paladeas, es una bebida placentera y lenta, pero con responsabilidad”.