Autos retro: así se ve una Chevrolet del 1967

León, Gto., (OEM-Informex).- Una Chevrolet C 10 de 1967, con sólo 60 mil kilómetros se encuentra en la exposición de Autos Retro en el Festival del Verano , una camioneta completamente restaurada y modificada, cuenta con un motor de Chevrolet Tahoe 2013 y acelera de 0 a 100 en 5.2 segundos.

Con un motor 6.0 tercera generación y una transmisión 6L80 es una camioneta aparentemente vieja por fuera, pero nueva por dentro.

Su valor es de 450 mil pesos, la Chevrolet tiene un precio como el de un coche completamente nuevo y del año, “la camioneta no tiene ninguna dificultad técnica ni mucho menos, mientras no la deje sin lo básico como su aceite, agua y gasolina, todo funciona a la perfección, no me da fallas nunca” aseguró Jonathan González dueño y expositor de la camioneta.

Una camioneta que al ser encendida causa un estruendoso rugido, “Trae casi el mismo motor de un corvette”, comentó Jonathan.

La Ford es sólo la primera de una gran flotilla de autos clásicos, no sólo son usados para exhibición sino que sus dueños los utilizan para rentarlos en una página llamada “Renta Clásicos JAS”. Bodas, inauguraciones, vídeos musicales, cortometrajes son los eventos para los cuales contratan los clásicos de Jonathan.

Rentar la camioneta tiene un costo estimado de 4 mil 500 pesos, incluye arreglos, chofer y cuatro horas de servicio. “Me las han pedido que se las rente para correrlas en el autódromo o hacer arrancones, pero no acepto, no quiero comprometer un clásico para ese tipo de actividades, pocas veces es que la he usado para eso, pero soy yo el único que puede hacerlo, no lo dejaría en manos de otras personas” confesó Jonathan.

El fuerte de Jonathan es rentar sus autos para bodas, su pasión son los autos clásicos y su manera de dedicarse de tiempo completo a esa actividad es mediante la renta misma de los automóviles.

La exposición de Auto Retro estará disponible hasta el 3 de agosto, en el marco del Festival de Verano dentro de los pabellones de Poliforum, con más de 200 autos clásicos de todo tipo, el costo de entrada es de 25 pesos y el recorrido tiene una duración de al menos una hora.