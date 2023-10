Autoridades del IMSS detectan ambulantes con tanques de gas afuera de hospitales

León, Gto.- El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, Marco Antonio Hernández, declaró que se solicitó al municipio de León el control de vendedores ambulantes afuera de los hospitales federales, debido a que han detectado que algunos de ellos manejan tanques de gas.

Fue a finales del mes pasado cuando un grupo de ambulantes que se instalan afuera de la T1 bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos argumentando que los inspectores de Comercio y Consumo no los dejaban trabajar desde hace seis meses.

Ante esto, Marco Antonio Hernández, detalló que es una situación donde hay muchos intereses y que él sólo emite su opinión sin la finalidad de generar controversia.

“Aquí hay que ser cuidados porque hay muchos intereses en el tema, yo les voy a decir qué me preocupa cuando veo la venta afuera de los hospitales, lamentablemente a mí me ha tocado ver en estos puestos de venta con tanques de gas afuera de un hospital, cuando yo creo eso únicamente cierro los ojos y digo 'ay Dios mío que no vaya a pasar algo' porque están en una vialidad concurrida, mucha gente se acerca, están en un hospital entonces un tanque de gas si en algún momento llega a tener una explosión imagínense”, dijo.

Agregó que aparte de esto la situación da mala imagen a los hospitales y calificó la situación como complicada.

“Adicionalmente consideró que da muy mala imagen, si entiendo todo el tema de comercio y de la necesidad de tener un ingreso en la economía, pero también creo que da muy mala imagen que afuera de los hospitales haya un exceso de puntos de ventas de diferentes cuestiones porque no es únicamente la venta sino todo lo que origina en ese proceso de la venta, entonces si es un tema muy delicado”, añadió.

Fue desde la semana pasada que los comerciantes ya no se pudieron instalar afuera de dicho hospital y están en pláticas con el municipio para llegar a acuerdo y reubicarlos en nuevos espacios a más de 100 metros de distancia que es lo que permite el reglamento.

El delegado del IMSS señaló que sólo es cuestión de abrir el diálogo y encontrar los puntos óptimos donde ninguna de las partes resulte perjudicada.