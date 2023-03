Aún sin planes de una segunda Escuela Talentos en León

León Gto.- El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández, aseguró que no hay presupuesto para comenzar el proyecto de una segunda Escuela Talentos Azteca en el municipio de León.

Recordó que a pesar de ser un modelo exitoso por atender a los talentos en León, es difícil pensar en un segundo proyecto ante las necesidades de educación en todo el estado.

"De momento no hay algún plan para la creación de otra escuela, pero habrá que esperar, ojalá que nos vaya muy bien. En esta Escuela Talentos Azteca, se invirtieron cerca de 90 millones de pesos, sólo en la infraestructura más el gasto corriente, que de allí nos dividimos entre el Estado y la Fundación de Grupo Salinas, ellos pagan todos los maestros extracurriculares, es un monto cercano a los 5.2 millones de pesos anual", señaló.

EGRESA PRIMERA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES

Además Jorge Hernández, informó que ya egresó la primera generación de alumnos de la primera Escuela Talentos en León, tras seis años de su inauguración.

“La Escuela Talento que empezó con secundaria y continúa la preparatoria ya se graduó su primera generación, 84 alumnos de preparatoria, que egresan ya como primera generación de esta escuela, desde el 2017 estamos por cumplir 6 años, de ahí que va recorriendo la generación y sale la primera luego de los tres años de secundaria y los tres de preparatoria”, mencionó.

También indicó que actualmente esta escuela cuenta con 294 estudiantes que cursan la secundaria y 257 en preparatoria, sumando los más de 80 alumnos que egresaron en la primera generación.

“La participación de Fundación Azteca es esencialmente con lo extracurricular, robótica, idiomas, cultura, que implica algunas horas extras, maestros adicionales y nosotros con el funcionamiento ordinario en las materias normales, así es como nos distribuimos el trabajo y la infraestructura es propia del Estado, entonces estamos colaborando con ellos de una forma muy importante”, explicó Jorge Hernández.

MAESTROS TALENTOS

En cuanto al tema de los maestros talentos, luego que hace algunos meses se diera a conocer un posible despido de esta plantilla, el secretario de educación de Guanajuato, indicó que estos cuentan con un contrato eventual, por lo que se continúa trabajando para resolver los problemas en este segmento.

“Lo que sucede es que la la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que es esta unidad que contrata, permite a los cambios o permite el movimiento de maestros en todo el país, el Estado no contrata a sus maestros, lo hace USICAMM, ese es la premisa fundamental. La gran mayoría de los maestros que teníamos en 2017 (cuando se inauguró la escuela), son maestros que estaban contratados con condiciones de aquella época y todos estaban contratados de forma eventual”, comentó.

Explicó que la USICAMM buscaba regularizar la escuela, sin embargo al tratarse de una educación especial, se necesitaba de maestros especializados, por lo que bajo esa lógica la secretaría de educación continua con conversaciones con la USICAMM para que se pueda hacer esa excepción, ya que de lo contrario estos entran en un proceso ordinario.

“Muchos maestros se quedaron, pero siguen igual como estaban de forma provisional ese es el tema fundamental de esto, si yo permito que entren maestros ya de planta, van a llegar a un maestros de cualquier lugar y no es que sean malos no, no, simplemente funciona como funcionaría cualquier otra secundaria técnica o en general y aquí tenemos un caso muy especial, que lo cuidamos, pero sí tenemos una condición ahí que necesitamos la flexibilidad Federal, para lograr que se entienda que es un modelo muy diferente”, comentó.