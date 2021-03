Aún hay inquietud a un año de la llegada de Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, dijo que a un año de la llegada de la Covid-19 al estado aún sigue habiendo dudas en cuanto al manejo de la pandemia, sobre todo desde la Federación, pues se han enviado mensajes confusos y no ha habido una real coordinación con los estados para la atención de la situación.

Puso como ejemplo el tema de la vacunación, de la que dijo avanza lento y a cuentagotas, lo cual genera inseguridad entre las personas, pues aún no es muy claro el programa de inmunización ni los criterios que se están tomando para la selección de los municipios en donde se han aplicado las dosis.

“Estamos en espera de que pudiera llegar la vacuna, pero que hemos visto que va a cuenta gotas, no sólo en nuestro estado, sino en todos lados y que algunos han sido primero y que otros serán después, que sí causa mucha inquietud el que todavía no tengamos definido un programa de cuándo, cómo, dónde y esto nos causa gran inquietud y si a esto añadimos las falsas noticias que hacen crecer la esperanza y que después dicen que no es cierto, pues crea todavía mucho más descontento”, añadió.

Enrique Díaz Díaz señaló que si bien el exhorto a la población es a esperar con paciencia la llegada de más vacunas, por otro lado el llamado a las autoridades es a que tengan una mayor coordinación para lograr mejores resultados.

“Es una crisis nueva, diferente, para la que nadie estaba preparado, de parte del gobierno yo creo que todos somos conscientes de que se han enviado mensajes confusos, mensajes que descontrolan a la gente y que esto ha provocado mucha inseguridad en la gente, desde quien niega a la pandemia, desde quien dice que no hay pandemia hasta quienes están muy asustados y que creo que ha faltado hacer más equipo, escuchar más a las autoridades sanitarias, sobre todo a las federales, para poder hacer frente a la pandemia”.

El Obispo de Irapuato comentó que otro ejemplo de la falta de coordinación es que se pidió a los adultos mayores registrarse en una plataforma para recibir la vacuna y al final de cuentas eso no ha servido de nada, por lo que crece la incertidumbre de cómo se está manejando esta situación en el país y donde hay vidas de miles de personas de por medio.