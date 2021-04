Aumento en servicios básicos complican la vida, coinciden amas de casa

León, Gto.- Ante el aumento de precios por insumos de necesidad básica, como las tortillas, el gas y los servicios electrónicos, es efecto que la pandemia provocó, consideraron mujeres amas de casa.

La recesión que vivimos es un tema que a nivel mundial y que en México y León no estamos exceptos, agregaron.

Es cuestión de esperar

Lourdes Hernández es madre y jefa de familia con un negocio de comida corrida, opinó que todo es cuestión de esperar pero que la utilidad es menos “en cuanto se refiere a la tortilla, la masa o los enseres que uno necesita sí han aumentado bastante, son situaciones que por la pandemia estamos sufriendo. Confía que en un corto las cosas mejoren.

“En el caso de los productores de tortillas, si les suben el valor de los insumos, pues tiene que subirlos, sin cargar mucho la mano y no quererse reponer en un mes, esto va para largo todavía, ser más conscientes y tener empatía con la gente”, comentó.

Ya se veía venir el aumento a todo

Para Josefina González -ama de casa- el aumento en los precio en alimentos como la comida es un tema que se vive en todo el mundo “es algo que tenía que pasar por lo que se ha estado viviendo, tanto en el campo como en todos lados, debido a la pandemia bajó todo, siembras, cosechas, es a nivel mundial no somos nada más aquí en León o en México, es una recesión que se vive a nivel mundial, en lo que se nota más es en el gas, en lo energéticos, nunca había subido hasta donde subió, todo esto es por la pandemia, no es culpa de un Gobierno Federal”.

La apoya su padre en los gastos

Patricia es ama de casa, vive con dos de sus hijas y su padre es quien la apoya con su pensión para solventar los gastos, sin embargo afrontará su 2021 con un trabajo pues los gastos han aumentado “está mal porque están muy bajos los salarios mínimos, yo soy viuda y yo tengo que mantener a mis dos hijas y ahorita estoy con mi papá que es el que me apoya. Tenemos que buscar un trabajo si no pues así no voy a poder salir adelante y aunque sea de medios días, aunque no paguen mucho pero que sea para sacar para eso, para las tortillas y frijoles”