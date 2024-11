Alza en accidentes de motociclistas: circulan más de 137,000 motos en León

León, Gto.- Tan solo una credencial de elector y un comprobante de domicilio son suficientes para tramitar un crédito para obtener una motocicleta en León.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, en lo que va del año siete mil 072 hombres han sufrido accidente en moto, mil 573 mujeres han pasado lo mismo y 91 personas de las que se desconoce su sexo han tenido un percance vial, conduciendo estos vehículos.

Francisco Carmona / El Sol de León

¿En qué colonias hay más accidentes?

Las colonias con mayor índice de accidentalidad de este tipo son la Zona Centro, con 156; Industrial Delta con 87; San José el Alto con 71; León I con 66; La Martinica con 66; Jardines de Jerez con 63; El Coecillo con 63; Obregón con 59; Jardines del Moral con 54; San Miguel con 50; Industrial con 45; 10 de Mayo con 45; San Jerónimo I con 44; Industrial Julián de Obregón con 44 y el Tlacuache con 43 accidentes.

En su mayoría, los conductores no respetan la señalética y semaforización o van a exceso de velocidad, aunque hay un cierto porcentaje que acude a Sierra de Lobos para realizar acrobacias peligrosas y pierden la vida.

Francisco Carmona / El Sol de León

¿Por qué circulan tantas motos en la ciudad?

En diferentes tiendas ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad se pudo observar que las motocicletas se venden como pan caliente, algunas dicen que tienen el 50% de descuento.

“La mayoría de las personas que viene es por compra o dar los abonos de sus motos y hay quienes hacen pagos ya sea de internet u otros servicios, yo he realizado hasta cinco solicitudes por día y te hablo de un día regular. Si quieres una moto sólo necesitas tu INE y un comprobante de domicilio reciente y aquí te pedimos tres números como referencia y eso es todo”, explicó una vendedora.

Francisco Carmona / El sol de León

En una década, en León creció el padrón de motocicletas, pues en 2014 había registradas 38 mil y en 2024 se tienen contabilizadas alrededor de 137 mil, según cifras oficiales.

En cuanto a los seguros para los conductores de motocicletas, dijo que se pagan en una sola exhibición y dependiendo el daño que quieres que te cubra es lo que se paga, por ejemplo hay uno que ronda entre los tres mil 600 a cuatro mil, pero cubre desde robo, pérdida parcial, pérdida total, servicio funerario y gastos médicos.

¿Dónde es la pista de los motociclistas?

En las redes sociales los motociclistas presumen videos realizando peligrosas acrobacias en la carretera León-San Felipe.

En esta zona hay un Área Natural Protegida y anteriormente acudían las personas para realizar actividades familiares, sin embargo, ahora son tomadas por los jóvenes que se juegan la vida y la de otras personas.

Hay un lugar donde le llaman “La recta de Sierra de Lobos”, donde bajan a toda velocidad e incluso compiten para ver quien hace el mejor caballito. No todos los biker están de acuerdo con esta práctica ya que han levantado la voz para hacer consciencia que dicha carretera no es una pista de carreras, por lo que se pide no “lucir tu moto a altas velocidades”.

El pasado 11 de agosto, una usuario de Facebook reportó que ese día hubo 10 accidentes en Sierra de Lobos, por lo que pidió no usar su carretera como autódromo, ni un circo, ni mucho menos un lugar para tomar alcohol.

“Este fin de semana mi papá y yo estuvimos a punto de tener un accidente, ya que un motociclista nos rebasó en sentido contrario y estuvimos a nada de impactarnos de frente. Y también una moto salió de una curva en la cual estuvo a punto de impactar contra mi papá”, expresó.

Captura de pantalla / Usuaria de Facebook

¿Cómo obtienen licencia?

Para poder conducir una motocicleta, la mayoría de los jóvenes han optado por comprar la licencia de otro estado, ya que han comentado que es muy difícil tramitarla en el estado de Guanajuato, además los requisitos como certificado médico vigente tienen costos extras y en muchos de los casos no pasan el examen, por ello, es más fácil comprar una licencia.

Francisco Carmona / El sol de León

¿Por qué prefieren usar moto?

En un sondeo realizado por El Sol de León se dio a conocer que los motociclistas usan este medio de transporte para acortar el tiempo, además, se gasta menos gasolina en comparación de un vehículo de cuatro ruedas.

Tiene acceso fácil a avenida, calles angostas, ciclovías y hasta banquetas, al menos esto fue lo que indicaron.

Francisco Carmona / El sol de León

Los jóvenes, también las usan como medio de trabajo ya que en su mayoría trabajan como repartidores de comida rápida pero en su sentir, no les importa perder la vida pues les gusta sentir adrenalina.