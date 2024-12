Líderes empresariales reaccionan al aumento del salario mínimo

León, Gto. Ante el anunciado aumento del 12 por ciento al Salario Mínimo en México, anunciado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, líderes empresariales consideran importante el beneficio a los trabajadores pero solicitan a las autoridades que con estas decisiones no se comprometan los empleos ni la competitividad de las empresas.

El incremento histórico del 12% al salario mínimo para 2025, consolidando su compromiso, representa $278.80 diarios a nivel general y $419.88 en la frontera norte, siendo el salario mensual promedio de $8,364 pesos en el resto del país y $12,596 en la frontera.

Ismael Plascencia, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en León, precisó que estos aumentos que se han generado desde hace seis años son importantes para que el poder adquisitivo de los empleados sea real, sin embargo, la situación de las empresas no es la mejor por ahora.

“El aumento es bueno, porque luego se los comía la inflación, sin embargo ahorita las empresas no están para dar aumentos, pero tenemos qué cumplir con lo que nos marca y trataremos de ser más exigentes en nuestras empresas para poder sobrellevar esto”, precisó Ismael Plascencia.

El dirigente de Concamin recalcó que el aumento es un gran beneficio para los trabajadores pero a las empresas sí les afecta, sobre todo a las que tienen mano de obra como el sector de la construcción. “Si nos pega bastante pero qué bueno que la gente tenga eso”, detalló.

Por su parte, Héctor Rodríguez de la Coparmex en León, celebró que con este aumento, se alcanzara el 91 por ciento en la línea de bienestar familiar y esperan que para el 2026, se llegue al 100 por ciento, es decir que con dos salarios mínimos se pueda sostener una familia de cuatro integrantes.





“Ello refleja el compromiso de empleados, trabajadores y gobierno de construir acuerdos que beneficien a las familias mexicanas, hemos promovido desde 2016 una nueva cultura laboral y ha sido eje central desde nuestra agenda, recuperando el 131 por ciento del poder adquisitivo de los trabajadores”, comentó brevemente.

Desventaja contra el empleo informal

Por su parte, Mauricio Battaglia Velázquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, aseguró que aunque es un camino de bienestar para los trabajadores, se debe revisar que más de la mitad del empleo en México es informal, lo que pone en desventaja a las empresas.

"Nosotros argumentamos que si va a seguir habiendo aumento al salario mínimo, que es casi tres veces más grande que la inflación, y hay tantas iniciativas laborales, entre ellas, la posible reducción a la jornada laboral y el posible aumento a los aguinaldos, es un camino que puede traer bienestar a los trabajadores, pero por otro lado más de la mitad del empleo en el país es informal, eso puede dejar a las empresas en una condición en desventaja en el tema comercial contra las empresas que son completamente informales", detalló el dirigente de los zapateros.

Battaglia Velázquez agregó que es un tema que piden que se revise. “No podemos hablar en el paquete de los empleos informales, no estamos hablando de las personas que se ganan la vida por sí mismas, estamos hablando de empresas que tienen un nivel de producción muy grande que simplemente no le pagan a los trabajadores y son delitos que no se atacan y pueden dejar en situación compleja a la industria", precisó.