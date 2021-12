Aumento al salario mínimo debe ser acompañado de estímulos fiscales

León, Gto.- El aumento al salario mínimo del 2022 a partir de enero del 2021, debe estar acompañado de estímulos fiscales para quienes generan los empleos y no solo por decreto, comentó Franco Padilla Fuerte, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Guanajuato, quien informó que 6 millones de mexicanos se verán beneficiados con dicho incremento, según la Secretaría del Trabajo.

“Lo único que no se ve tan favorable es que los aumentos al salario mínimo no deben de ser por decreto, sino que tienen que ir acompañados con estímulos, apoyos a los que generan los trabajos para que no se vea afectado en los costos, que no le pegue mucho a la empresa este aumento del 22 por ciento”, dijo para El Sol de León.

Explicó que visto desde la parte social será muy bueno el incremento para 6 millones de personas en México, ya que les permitirá tener mayor acceso a los artículos de la canasta básica, mejorando su calidad de vida.

“Visto desde la parte social muy bien, es un aumento que le estás dando un poco de más valor al dinero y como es un salario mínimo la Secretaría del Trabajo dice que alrededor de 6 millones de personas van a ser los beneficiados, que son los que reciben ese salario mínimo y tendrán más acceso a los productos de la canasta básica”, mencionó.

Agregó que la Comisión que aprueba ese tipo de aumentos tiene que considerar varios factores y estar bien fundamentado.

“Ahí la comisión que aprueba estos aumentos que hay varios actores y está bien fundamentado, pero de igual manera si quieren apoyar a los trabajadores al 100 por ciento, pues por qué mejor no cambias lo que es exento para el trabajador, en lugar de que se calcule con UMAS, lo calculen con salario mínimo para que sea mucho más lo que no paguen de impuesto del salario y así se apoyaría más”, explicó.

“Destacó que el patrón puede en lugar de entregar al trabajador percepción exenta, sea deducible al 100 por ciento y no limitado del 47 al 53 por ciento, para que pueda ser más factible para el empleador el llevar a cabo el incremento al salario mínimo.

“Por qué no le dices al patrón que en lugar de que lo que le entregues al trabajador como percepción exenta sea deducible al 100 por ciento como era antes y ahorita te lo tienen topada al 47 a 53 por ciento, son detalles que si acompañas ese aumento con esos apoyos el beneficio sería tanto para el trabajador como para la economía en general”, informó.

El salario mínimo a partir del 01 de enero del 2022 será de 172.87 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la Frontera Norte, será de 260.34 pesos al día.

Para el 2022 los trabajos con menor sueldo serán: