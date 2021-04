Aumento a tarifas eléctricas, provocarán aumentos en insumos para el hogar

León, Gto.- Los aumento en las tarifas de energía eléctrica, anunciado en días pasados por el Gobierno Federal en conjunto con la CFE del 3.3% y 3.8% para los hogares e industria, respectivamente, viene a impactar de manera directa a todos los demás insumos que requerimos los mexicanos, señaló Franco Padilla Fuerte expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas delegación Guanajuato.

Expuso, que tomando la información de bote y sin mayor análisis, uno pudiera pensar que el pagar un 3.3% de más en el recibo de nuestros hogares no representa un costo alto para el presupuesto mensual de nuestras casas, pero eso es caer en un error de apreciación. Recordó que actualmente la economía es una red inmensa que se encuentra interconectada de tal manera que es imposible dimensionar a que grado un movimiento por pequeño que sea repercute en miles de cosas en materia económica a nivel mundial.

“El hecho de que aumente la tarifa de la luz eléctrica significara para los bolsillos de los mexicanos no se trata solo de un aumento del 3.3% en el recibo de luz, pues viendo en el contexto general si se impacta de manera directa a todos los demás insumos que requerimos en nuestras casas.

¿Cómo es esto posible? muy fácil de explicar, toda la industria, el comercio y los servicios requieren de luz eléctrica para poder generar, producir o prestar diversas cantidades de productos y servicios que nosotros como clientes utilizamos en nuestro día a día, además tenemos que recordar que venimos de una recesión económica muy fuerte a nivel mundial y a nivel país, por lo que no estamos en los mismos niveles económicos del 2019 por lo menos en tres años más.

Con esto en mente podemos darnos cuenta que un aumento en la tarifa de luz eléctrica del 3.8% para la industria es algo significativo, ya que su porcentaje de gasto en este rubro llega alcanzar hasta un 30% varía dependiendo del giro, este aumento y todo lo que implica no será absorbido por las empresas o por los empresarios ya que no se encuentran en posibilidades de realizarlo por la situación financiera en la que se encuentran miles de negocios en nuestro país, por lo que el consumidor final es decir nosotros seremos los que estaremos pagando ese aumento en el precio de los productos.

Con lo anterior mencionado podemos darnos cuenta que efectivamente este aumento repercutirá directamente en nuestros bolsillos no solo un 3.3% del recibo de luz, sino un porcentaje mayor del gasto total, y es necesario e indispensable que lo contemplen en el presupuesto mensual de sus hogares. Por su parte los empresarios deben de cuidar que este aumento no los saque del mercado tanto nacional como extranjero, ya que cualquier aumento en el costo los puede hacer que pierdan competitividad contra otros países o contra negocios que no estén dentro de la formalidad en nuestro país.