Aumentaría delincuencia en Guanajuato si clausuran los anexos

Pese al incremento a más del doble de anexos registrados a nivel estatal en los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) y que estos cumplieran con los requisitos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, todos los que están ubicados en los municipios de Irapuato y León fueron sellados por las autoridades y clausurados, debido a que ahora no contaban con el derecho del uso de suelo.

Nicolás Pérez Ponce, presidente estatal de CRUB, mencionó que en las últimas semanas, el registro de anexos a la asociación han incrementado a más del doble en los distintos municipios, pues actualmente son alrededor de 110 los que están adheridos al CRUB y que, de acuerdo con el representante, todos cumplen con los requisitos que solicita la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Sin embargo, señaló que las autoridades de Irapuato y León están solicitándoles ahora el permiso de uso de suelo para poder operar, y es que al no contar con este, han decidido colocarles sellos y clausurar todos los centros de rehabilitación adheridos a la asociación, pues señaló que tan sólo en el municipio de Irapuato fueron alrededor de 30 los anexos clausurados.

Todos tienen sellos de clausura, la estrategia de ellos es llegar y decir que no contamos con todo, pero antes a nosotros no se nos pedía el uso de suelo, porque no somos un negocio, solo contamos con el aviso de funcionamiento, con eso nos tiene ubicados la Secretaría de Salud de Guanajuato cuando nos hace las revisiones.

"También llegan como si fuéramos delincuentes, cuando sólo es por el permiso del uso de suelo (...) eso nos indignó y nos enojó, porque llegaban con armas en la mano como si fuéramos delincuentes, camionetas que cerraban la calle y policías, cosa que no hace donde se tiene que hacer".

El presidente del CRUB aseguró que ahora esto provocará que los centros de rehabilitación decida seguir operando de manera clandestina, ya que son decenas de personas los que se están quedando sin el apoyo de especialistas para salir de su adicción y evitar regresar a las calles a delinquir.

“Con tanto grupo que ha estado clausurado no se le da la oportunidad al familiar para que se rehabilite, entonces los tienen en la calle delinquiendo, estas personas corren peligro en las calles, porque con poquita sustancia que les ofrezcan, los inclinan a lo malo (...) esa parte no la ve el gobierno, no se ve el apoyo para atender este problema”.

Además, comentó que de no atender la situación, el problema de inseguridad empeorará, al igual que las adicciones en la ciudadanía; por ello, hizo un llamado al Gobierno del Estado para atender la problemática, ya que los municipios no están realizando las labores y se deslindan de poder otorgar el permiso del uso de suelo que les están solicitando.

"Si nos hubieran hecho caso desde el principio muchas cosas nos hubiéramos ahorrado y muchas vidas salvado, (...) si esto no se atiende, se va a empeorar, nosotros estamos en la lucha de que se dignifique nuestro trabajo y que la gente vea que lo único que queremos es ver sonreír a una familia".