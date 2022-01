Aumentan 30% las ventas en Zona Piel por temporada decembrina

León, Gto.- Comerciantes de Zona Piel reportaron incremento de ventas decembrinas hasta el 30% comparado al año pasado y los artículos más vendidos fueron las botas vaqueras que tendrán como destino Estados Unidos.

En recorrido realizado por El Sol de León, propietarios de locales comerciales de calzado informaron que “las ventas sí aumentaron pero no lo suficiente para solventar gastos pasados que incrementaron a raíz de la pandemia, y es que dependiendo de la temporada es la venta de calzado y en este caso por la llegada de extranjeros la bota tuvo una demanda en su comercialización”.

Josué Arturo López, comerciante de Zona Piel, detalló que en su caso incrementó la venta de huarache artesanal y bota vaquera. “Este año no tuve mucha bota por lo mismo mis ventas fueron mínimas y los huaraches en esta temporada no se me venden hasta que se inicia la primavera.”

En cambio Jonathan Emmanuel Álvarez, vendedor de botas, cintos, chamarra y zapatos hechos de piel normal y exótica como avestruz, cocodrilo, piel de res, mantarraya, pitón y pescado comentó que tienen los permisos correspondientes para comercializar este tipo de calzado, explicó que su público en el mes de diciembre fueron los extranjeros que llegaron de visita únicamente para consumir este producto.

Las promociones

En un recorrido realizado por Zona Piel los comerciantes en general informaron que para sobrellevar las ventas de Navidad y Fin de Año tuvieron que hacer paquetes de productos que hasta la fecha siguen en existencia tales como tres cinturones por 105 pesos o en 40 pesos la pieza.

También ofertaban cosmetiqueras de 3x100 y el trío de monedero, cosmetiquera y cartera a 100 pesos, por los pasillos había cajas de diversos tipos de zapatos a 200 pesos con la leyenda únicos pares.

Por otro lado, las bolsas son accesorios que siempre son comprados y es que hay desde 100 hasta 650 pesos dependiendo del modelo y la marca.

Zona Piel

La Zona Piel es un espacio donde se puede comprar productos hechos de piel y sintético, la ciudad de León es llamada la Capital Mundial del Calzado porque desde la calle Monte Carlo a Españita y de la Guadalajara a la Hermosillo es donde abundan locales con venta de chamarras, cinturones, cachuchas, bolsos, zapatos y diversos accesorios con gran variedad de precios y estilos.