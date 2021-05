Atrae el Bajío a medios de comunicación promotores de inversión extranjera

León, Gto.- El auge de la industria en la región del bajío despertó el interés de inversionistas extranjeros y de medios de comunicación como el Financial Times que realizan una campaña para atraer lectores y seguidores hacia temas informativos especializados de negocios.

Financial Times, en su versión digital, aplica una campaña publicitaria denominada “El negocio busca revivir la región del Bajío de México como un centro de manufactura”, con la que pretende motivar a quienes se interesen en conocer aspectos concretos para invertir en el corredor industrial de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.

Bajo el esquema de consultoría a distancia, el Financial Times -periódico británico- ofrece a sus especialistas en materia de negocios, inversión, industria, etc, de la siguiente manera: “Deje que nuestros expertos mundiales en la materia amplíen su perspectiva con conocimientos y opiniones oportunos que no encontrará en ningún otro lugar”.

En relación al tema de negocios en el corazón de la república mexicana, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Guanajuato, Martha Cruz Martínez, dijo que que la región del Bajío es una de las zonas más privilegiadas de la República Mexicana, conformada por los estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí y ha representado por más de dos décadas un centro de desarrollo económico que por su dinamismo, ubicación estratégica, inversión empresarial y tecnológica se ha hecho llamar el “diamante industrial de México”.

Por algo, asentó, los cinco estados que conforman esta región pactaron para formar lo que se conoce también como Alianza Centro-Bajío-Occidente; de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la entidad, el total de la población de la zona abarca 20.6 millones de habitantes y representa 17.4% del PIB nacional.

Martha Cruz Martín asentó que gracias al empuje de sus empresarias y empresarios, así como de los gobiernos municipales y estatal la economía de la zona del Bajío, principalmente manufacturera, ha incursionado en mercados agroindustriales, logísticos, de tecnología 4.0, aeroespaciales, biomédicos, de comercio y servicios, con lo que se ha consolidado como la más fuerte del país desbancando a la zona de la frontera norte.

Explicó que por su ubicación geográfica e infraestructura, el Estado de Guanajuato es la “entidad del futuro” en la dinámica económica y desarrollo industrial, por ser parte del “diamante de México” tiene la gran posibilidad de atraer importante inversión extranjera y nacional a la región del Bajío.

“Una entidad como la nuestra que cuenta con 45 parques industriales; concentra el 37% de la infraestructura industrial en la región centro del país; exporta a 125 países; y que prepandemia tenía un crecimiento del 4.4%, tiene el desarrollo en sus manos”, estimó la dirigente empresarial.