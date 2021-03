Atiende Inaeba a personas en rehabilitación por adicciones

León, Guanajuato, a 03 de marzo de 2021.- Durante el año 2020, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) atendió a 283 personas que se encuentran internadas en centros de rehabilitación para el tratamiento de alguna adicción.

Son 27 los centros dedicados a esta actividad en el estado de Guanajuato que trabajan en conjunto con el INAEBA para ofrecer a los internos los servicios educativos, entre ellos hay quienes inician o retoman sus estudios para poder aprender a leer y escribir, u obtener su certificado de primaria y secundaria.

De los jóvenes atendidos durante el año pasado, 20 fueron en el nivel inicial, 26 en primaria y 237 en secundaria.

Mediante la educación, las personas internadas en estos espacios buscan dejar sus problemas de drogadicción y alcoholismo; también quieren acceder a oportunidades laborales, reinsertándose a la sociedad para mejorar su calidad de vida.

Claro ejemplo del beneficio que otorga la alianza de los centros de rehabilitación y el INAEBA es “Carlos”, quien ingresó al anexo “La Roca es Jesucristo”, en el municipio de León, después de tener problemas relacionados con la conducta y las drogas.

“Me sentí contento, yo tenía muchas ganas de estudiar, lamentablemente a mí no se me ofreció esa oportunidad porque mis padres se separaron desde que yo estaba chico y me tuve que salir de la escuela para mantener a la familia”, dijo.

Además de luchar por dejar atrás sus adicciones, “Carlos” desea continuar con sus estudios de preparatoria, pues con el apoyo de INAEBA logró obtener su certificado de secundaria.

Con estas acciones y ejemplos de superación como el de “Carlos”, el INAEBA refrenda su compromiso con la educación de las y los guanajuatenses, de 15 años o más, que en edad escolar no tuvieron la oportunidad de estudiar y que hoy tienen el deseo de retomar o iniciar su formación académica para acceder a mejores oportunidades laborales, económicas y personales.