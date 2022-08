Atiende escuela braille a 40 estudiantes con ceguera

Don Valentín Ruíz Mares tiene 62 años de edad y se está enseñando a ser independiente, hace más de 3 años perdió la vista a causa de la diabetes y ahora depende de su hijo para que lo traslade en una moto a sus destinos.

No pierde la esperanza, esa llave la abrió cuando hace cinco descubrió la escuela de braille del Forum Cultural Guanajuato, pero además se ejercita en el gimnasio.

“Estaba muy apagado ahí en la casa y desde que estoy aquí ya aprendí las letras braille, el abecedario, se me ha pasado el tiempo bien rápido y es bien interesante todo esto”, comentó el hombre mientras camina con su bastón y lentes oscuros acompañado de su guía.

Estas actividades son parte de un taller de sensibilidad y movilidad donde los enseñan a andar en la calle y que puedan detectar con el tacto los obstáculos que se les pueden presentar en la calle.

Recordó que la enfermedad se desencadenó cuando se le desprendieron las retinas y tras una operación no quedó bien, pero se vive gustoso de seguir aprendiendo pese a sus condiciones médicas.

El señor Valentín tiene esposa e hijos y uno de ellos es el que lo traslada en su moto, así es que además de su bastón, carga con un casco como medida de protección para cuando viaja principalmente de su casa ubicada en la colonia Chapalita hasta el Forum.

“Él es el que me trae, me vengo en moto (…) Me da miedo moverme solo en transporte público porque ya no es lo mismo, estoy aprendiendo el caminito, los barandales, jardineras, pero todavía nos da miedo”, comentó.

En la escuela van aproximadamente 40 alumnos en la misma situación de ceguera, aunque de acuerdo a autoridades en ocasiones van hasta 180.

La maestra Verónica Osorio explicó que algunos de sus alumnos dejan de acudir porque sus necesidades cambian o son ya son independientes.

Si alguien está interesado en acudir a la escuela sólo es necesario acudir a la biblioteca del Forum e integrarse a la sala braille de lunes a viernes de 10 am a 6 pm y ellos deciden en qué horario pueden tomar las clases.