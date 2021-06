Atiende DIF 73 casos de menores trabajadores

León, Gto.- En el marco del Día internacional contra la explotación, en León son atendidos 73 casos de menores trabajadores de la ciudad y de pueblos indígenas, de los cuales 30 son de primera vez y el resto recurrentes, informó Julieta Baeza Alejo, encargada de oficina de Atención de Riesgos Psicosociales de la dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF). Los menores trabajan en los principales cruceros de la ciudad y este problema obedece a múltiples factores.

Las causas de esta problemática son diversas, por lo general los padres trabajan en horarios extendidos y no hay quien los cuide, se quedan a cargo de familiares, vecinos o conocidos, pero no están al pendiente de ellos. En otras ocasiones, ellos mismos van a buscar dinero porque con eso pueden comprarse cosas que sus papás no les proveen, pero también algunas veces tienen alguna adicción, el padre está ausente y la madre sale a trabajar.

Los menores trabajadores se concentran en los principales bulevares como Manuel Clouthier, Campestre con Juan Alonso de Torres, Juan Alonso de Torres con Francisco Villa, Timoteo Lozano con Atotonilco, Juan J. Torres Landa con Miguel de Cervantes Saavedra, Francisco Villa y Juan J. Torres Landa, explicó Baeza Alejo.

La mayoría de las veces, los menores están acompañados de un adulto que trabaja sobre todo en ventas o laboran en un tema artístico por ejemplo hacen malabares.

La entrevistada comentó que a diario una psicóloga y una trabajadora social realizan un monitoreo de la Zona Centro, mercados, hacen recorridos por cruceros y se acercan, si hay un adulto se dirigen con él para obtener información y después visitarlos en su domicilio. Le llevan información a los padres de familia para que sus hijos tengan un mejor desarrollo, educación y fomenten sus habilidades.

En el domicilio, las especialistas conocen el contexto en el que se encuentran los menores y brindan el acompañamiento que los padres requieren, pues en algunos de los casos, requieren orientación porque los hijos no están registrados, si necesitan una guardería, entre otras cosas.

Dos veces a la semana hacen el diagnóstico situacional y hacen recorridos en diferentes zonas y horarios con lo que conocen más la situación real de los menores.

A quienes lo requieren se les da atención médica y en algunos casos que se pasan a la parte jurídica, sobre todo cuando no hay cambios positivos, desde la primera intervención, finalizó Baeza Alejo.