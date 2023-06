Atenderá Libia García todas las denuncias en su contra por supuestos actos anticipados de campaña

La secretaria de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, dijo que se encuentra abierta ante las denuncias que han interpuesto actores políticos de la oposición por supuestos actos anticipados de campaña tras el lanzamiento del programa Mujeres Grandeza.

Por su parte, la diputada de morena Alma Alcaraz Hernández, presentó en la capital del estado una denuncia penal ante el ministerio público de la Fiscalía General del Estado, en contra de Libia García y quienes resulten responsables por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y el uso de recursos públicos con fines electorales.

“Estaremos atentos y con toda la disposición de proporcionar la información que nos requiera la fiscalía, yo con mucha tranquilidad, ustedes saben que siempre me he conducido con pleno apego a nuestra legislación, a nuestro reglamento, a nuestra propia norma que rigen los programas sociales, así es que todo se ha entregado con base a ello y yo creo que ha sido un programa exitoso y esto genera este tipo de reacciones toda la información que me requieran”, dijo.

Lo anterior, luego de que el pasado 22 de mayo en un evento realizado en el parque Bicentenario, el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en compañía de la titular de la SEDESHU, presentaron el programa Apoyo Mujer es Grandeza, por medio de la cual, otorgaron tarjetas con apoyos económicos a las mujeres guanajuatenses a cerca de 38 mil mujeres en todo el estado a las cuales se depositarán mil pesos mensuales durante ocho meses.

Sin embargo, Libia García dijo que ya están preparando la segunda etapa del programa aunque todavía no tienen la suficiencia presupuestal.

No coincide con la alcaldesa por agendas

En cuanto a la reiterada ausencia de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez en los eventos donde se encuentra presente Libia García contestó lo siguiente.

“Ninguna lectura, la agenda a veces es compleja, a veces nos toca estar en unos eventos, a veces no, pero siempre hay diálogo, buena relación, comunicación y sobre todo este trabajo en equipo con la alcaldesa desde el gobierno del estado”, agregó.

Referente al encuentro que tuvo el gobernador de Guanajuato y Gutiérrez Campos supuestamente para tocar temas rumbo a las elecciones del 2024, Libia García dijo que fue por temas de trabajo tal y como lo informó la alcaldesa de León.