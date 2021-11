Atención integral a víctimas, la urgente prioridad: Rochín

LEÓN, Gto. (OEM-Informex). Nadie en el país estaba preparado para dar una atención integral a las víctimas de la delincuencia. Era un tema que por años permaneció sin ser atendido y que hoy se ha vuelto no sólo una necesidad, sino una exigencia, pues las propias víctimas de delitos o sus familias no pueden ni deben continuar viviendo en muchas ocasiones trances por no encontrar la justicia que están reclamando.

Así lo aseguró Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, quien dijo que aunque aún falta mucho por mejorar para brindar el acompañamiento para esas personas que han vivido de manera directa o indirecta un delito, se está a tiempo para poder atender integralmente esta situación y dijo que al menos en Guanajuato, en donde apenas se cumplió un año de la creación de esta comisión que da acompañamiento principalmente a las familias de personas desaparecidas o asesinadas en la entidad, se han dado importante pasos para la atención de las víctimas y de sus familias.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Jaime Rochín recordó la carta que escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar su renuncia a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en donde utilizó la analogía implementada por el activista Javier Sicilia, quien utilizó la analogía de una rueda de bicicleta para explicar el proceso de atención a víctimas, en donde el buje sería la comisión de atención a víctimas, las instituciones del Estado serían los rayos y la llanta serían los derechos de las víctimas, pero que sin alguno de los dos primeros componentes estos derechos no pueden moverse y el buje sólo giraría en el vacío.

En esa carta Jaime Rochín comentó que el buje que en ese momento encabezaba empezó a transitar en solitario y ello habría sido una de las decisiones por las que dejó la titularidad de la CEAV en junio de 2019; para octubre de 2020, Jaime Rochín fue designado titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato y desde su perspectiva, en la entidad “la rueda gira mejor que a nivel nacional”.

“Aquí en Guanajuato la rueda gira mejor que a nivel nacional, camina mejor quizá más por el tamaño de un estado contra lo que implica la Federación, pero hay más coordinación entre todos los actores, nosotros hemos tenido una respuesta muy positiva de la Secretaría de Salud para la atención a las víctimas, cosa que está en la ley, pero en muchas ocasiones es muy difícil entender cómo las víctimas deben de tener una atención prioritaria, pero está marcado específicamente que así debe ser (...) con los municipios ha habido muy buen trabajo con la mayoría, con Celaya, con Irapuato, con Salvatierra, con León, que son lugares muy complejos, pero en general hay muy buena recepción por parte de los municipios y mucho deseo de trabajar en equipo, entonces son los rayos que están funcionando, hay temas que todavía se puede trabajar mejor y que todavía se pueden entender mejor”.

Sin embargo, a un año de la creación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Jaime Rochín admitió que aún hace falta mucho por trabajar, pues hay mucho camino por recorrer para lograr un verdadero acompañamiento para con las víctimas de delitos en el estado.

“Por ejemplo, hay que aprender a atender a las víctimas desde el primer momento y con sensibilidad y para eso no estamos preparados, como país no estábamos preparados para una tragedia de estas dimensiones y entonces no es lo mismo tratar psicológicamente a cualquier otra personas que tiene problemas, que está deprimida o lo que fuera, que tratar a una víctima, las condiciones emocionales de una víctima son muy especiales, trae dolor y coraje y puede pasar del llanto al reclamo exigente y al agradecimiento y yo siempre lo que les digo es que lo normal te trastorne ese dolor, entonces son condiciones diferentes de atención y nadie estaba preparado para ello, pero tiene que darse”.





1,500 personas atendidas en un año

Jaime Rochín comentó que se ha estado trabajando con los municipios para capacitar a las personas que son encargadas de atender a víctimas, para que lo hagan de acuerdo a los protocolos internacionales, porque éstas requieren de un tratamiento especial.

“Todo este tema de la atención hemos querido reforzarlo, estamos apoyándonos de Cruz Roja Internacional, estamos apoyándonos de toda capacitación que podamos tener para los municipios, porque ahí empieza, cuando una persona es reportada desaparecida, es asesinada, existe un feminicidio, hay que saber atender, saber acompañar con las víctimas desde el primer momento, porque no sólo es quedarse con dónde está el responsable, sino acompañar desde el primer momento y generar condiciones de seguridad a las personas”.

Rochín del Rincón comentó que a un año de la creación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, alrededor de mil 500 personas han sido atendidas en el estado y la mayoría de los casos son de personas que son familiares de desaparecidos o de quienes sufrieron un homicidio o feminicidio.

A estas personas se les han otorgado dos mil 178 apoyos desde la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto, de las cuales mil 525 han sido traslados a diligencias de búsqueda, 459 apoyos alimentarios, 69 atenciones médicas, 50 gastos funerarios, 41 atenciones psicológicas, 13 vinculaciones para programas sociales, ocho atenciones odontológicas, cuatro psiquiátricas, cuatro para brindar refugio, tres oftalmológicas y dos ginecológicas.





Falta más presupuesto

Jaime Rochín del Rincón explicó que para su primer año de operación, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas recibió 17 millones de pesos para gastos de operación y donde 16 personas, entre ellas cuatro abogados que dan todas las atenciones legales que les son solicitadas, así como 15 millones de pesos para dar apoyos a los familiares; sin embargo, dijo que este presupuesto resultó ser insuficiente para la cantidad de trabajo que se ha hecho.

Puso como ejemplo que aunque para poder operar el fondo de los 15 millones de pesos tuvieron que pasar varios meses y prácticamente en septiembre comenzó a usarse dichos recursos de ese fondo, en sólo dos meses se ejerció la mitad de éste y para diciembre se habrá terminado el dinero restante.

“En estos dos meses ya llevamos más de la mitad del fondo ejercicio, ocho millones de los 15 millones, el cálculo es que el 31 de diciembre se va a acabar el fondo, entonces el fondo no está aguantando cuatro meses, eso es una alerta que hay que decir, se requiere de más”.

El titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas dijo que la mayor parte del fondo ha sido utilizado para atender a familias de personas asesinadas o desaparecidas, pero el acompañamiento abarca a más personas.

“Hasta hoy el enfoque ha sido casi exclusivamente en víctimas de desaparición y víctimas de homicidio o feminicidio, pero no son las únicas que tienen derecho, la ley está prevista para atender víctimas de delitos violentos en general, por ejemplo secuestros, tortura, trata de personas, incluso pueden ser lesiones y violaciones a derechos humanos y ahí pueden entrar muchas situaciones a las que todavía no llegamos”.





Desapariciones, ¿hasta cuándo?

Jaime Rochín señaló que uno de los delitos más complejos para quien es víctima es el de la desaparición de personas, pues éste delito que para los familiares a diario se va actualizando y hace que el dolor no cese.

“No es un delito que se comete una vez, como un homicidio, o las lesiones, pues sucede que cuando no se sabe de la persona desaparecida, el delito se actualiza, porque además el familiar lo vive cada día, como si fuera una nueva desaparición, buscando una nueva nota; es un delito de sucesión continua, por eso no prescribe, puedes sancionar y no concluye hasta que no se tenga noticia de la persona, si regresó, falleció o la situación que sea, pero que ya supiste que pasó”.

Por ello, dijo que las personas que tienen a familiares desaparecidos se agrupan para no sólo buscarlos, sino para darse apoyo mutuo y es algo en lo que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas ha estado trabajando, para que tengan las respuestas que están buscando.

“Las familias de las víctimas de desaparición son complejas, pero a la vez son muy solidarias entre ellas, por ello que forman colectivos, se acompañan mucho, cuando una se cae y la otras la levantan, hay mucho acompañamiento emocional y fortaleza entre ellas, es la mejor atención psicológica que tienen, sin que eso implique que les cedamos la responsabilidad que tiene el estado de atención”, destacó.





Que la rueda gire y gire cada vez mejor

Sobre su labor al frente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Jaime Rochín consideró que el trabajo es retador y que aún se puede dar más para apoyar a las familias de víctimas y a las propias vícitmas.

“Hemos logrado cosas buenas e importantes, pero el reto es enorme para el tamaño de la institución, tenemos que lograr que todo funcione a la perfección y no pueden fallar, tenemos que fortalecer mucho todo el ámbito del sistema de justicia en el estado y en el País”.

El comisionado dijo que si bien ya se cuenta con la ley para la atención a víctimas, ahora es necesario hacer que ésta se aplique y se logre la justicia, la verdad, la asistencia y la reparación.

“Sientan la confianza de que en la comisión nosotros vamos hacer el buje que va a conectar con las necesidades, porque nosotros no podemos satisfacerlas, queremos ser su voz y estamos llamados hacer que el trabajo con el Estado, la Federación y los Municipios camine para darles resultados legítimamente exigidos”.