¡Atención! Detectan venta de licencias apócrifas para venta de alcohol

León, Gto.- Si estás a punto de emprender tu negocio relacionado a la venta de alcohol esta información te puede interesar, pues la Asociación de Bares y Cantinas informó que en Guanajuato han detectado diversos casos donde personas venden licencias, pero son apócrifas, pertenecen a alguien que ya falleció o es la duplicidad de otro negocio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El costo legal de estas licencias puede ascender hasta los 700 mil pesos, aunque depende de las características de los negocios, por lo que para muchas personas encontrarlas a precios menores les puede resultar atractivo.

De acuerdo a Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato, otro factor es que muchas personas las compran para tenerlas “debajo del colchón”, pues piensan que en un futuro van a incrementar de manera considerable los precios.

“Aprovecho para manifestar a la gente en general que tenga mucho cuidado, en el mercado hay personas que están ofertando o han ofertado licencias de las que no pueden regularizarse y están sujetos a fraudes”, dijo.

Desde el 2020 el municipio de León está impulsando un programa de canje de licencias que busca tener la certeza jurídica que les permita trabajar con toda la seguridad, de tal forma que es un avance más para que todos cuenten con la licencia correspondiente regularizada.

Local

Es por eso que el empresario dijo que esta situación es importante que la gente lo sepa y que se puedan acercar a la autoridad y a las cámaras para evitar este tipo de actos,

“Nos ha llevado a encontrarnos que si hay ejemplos donde puede haber licencia apócrifas, copias certificadas ante el notario que no operan como una licencia original y que la gente no conoce la determinación de esta política y de esta reglamentación, entonces esta gente ha sufrido quebrantos en su patrimonio, ha sufrido situaciones de fraudes que esperemos que no se siga dando y que de aquí de alguna forma lo que lo han tenido, también puedan denunciar.

Y ejemplificó con lo siguiente: desde obtener o vender una licencia de una persona finada que ya no se puede regularizar hasta tener una copia certificada en duplicidad de una licencia, aunque “ha habido muchos casos”, aseguró que es complejo determinar el número porque solamente se dan cuenta cuando ya se acercan a la cámara.

Local Solo 25% de los establecimientos de venta de alcohol se han mudado al nuevo esquema de licencias

Explicó que mucha gente compra licencias para resguardarlas en lugar de operar porque piensan que pueden subir de precio y las guardan “abajo de colchón” y pierden su valor con este tipo de programas que están implementando que las saca definitivamente del mercado legal.

Dijo que hay mucha gente que obtiene de alguna manera irregular ciertas licencia y las oferta pero el más afectado es quien las compra por lo que ahora es buen tiempo para que se acerquen a hacer sus trámites y canje de licencia.