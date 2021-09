Califica gobernador como terrorismo atentado en Salamanca

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). - El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó como “un acto terrorista” el ataque al bar Barra 1640 en Salamanca, el cual aseguró es “un hecho sin precedente que eleva el nivel de violencia al que habíamos vivido.

Un ataque antes no visto en Guanajuato. | Foto: Miguel Martínez| El Sol de Irapuato

Al respecto el mandatario estatal lamentó lo sucedido el pasado domingo y envió sus condolencias a los familiares de las dos personas que perdieron la vida- el generante del establecimiento-, y de las cuatro más se encuentra gravemente heridas, entre ellos el repartidor del paquete, de quien su estado de salud es crítico, aseguró que lo ocurrido “no quedará impune”.

En ese sentido, sostuvo que se agotarán todas las líneas de investigación para el esclarecimiento del atentado, toda vez que de acuerdo a los primeros reportes, los testigos presenciales refieren que para la entrega del artefacto explosivo “llegaron preguntando directamente por el gerente del sitio y es quien recibe el paquete donde contenía el explosivo”, por lo que aseveró no se descartan ninguna línea de investigación.

“Aún y cuando el hermano y familiares de la víctima refieren que no habían sido amenazados, no descartamos ninguna línea de investigación, se van a revisar todas las líneas y se agotarán las mismas, he hablado con el fiscal –Carlos Zamarripa-desde ayer y le he pedido que lleve las células que se requieran, de investigación, de grupo táctico para poder dar con los responsables de manera inmediata”, subrayó.

A pregunta expresa sobre qué artefacto se habría utilizado, Rodríguez Vallejo señaló que se desconoce qué tipo fue, pero se presume fue un artefacto “muy potente” por los daños que se ocasionó, no solo a quienes perdieron la vida, sino a los heridos, y los daños que tuvieron los vehículos cercanos al lugar.

Manifestó que en un primer momento se pensó que habría sido una moto lo que habría detonado, pero no fue así, sino que el repartidor lo lleva en una moto, por eso la confusión, “el repartidor se encuentra grave, está hospitalizado, y no está en calidad de detenido, ya que lo primero es salvar su vida, tenemos cuatro muy graves, entre músicos que iban llegando al lugar”, acotó.

Diego Sinhue Rodríguez remarcó que el material explosivo en cuanto se tenga el reporte de la federación, que son quienes tienen la competencia y las capacidades del análisis “estaremos informando. En caso de que la federación pudiera atraer el caso, cuentan con toda nuestra colaboración y apoyo para que atienda el hecho”.

24 horas del hecho

Indicó que de continuar la FGE el curso de las investigaciones, el hecho tendría que calificarse como tipo penal por terrorismo, ya que el paquete si provenía de una empresa de micro envíos.

“Era un hombre querido, reconocido que no se le relaciona con el crimen organizado o delincuencial , pero el pedido era directo para él, llegaron y preguntaron por él, por lo tanto, no se descarta que sea un tema de delincuencia organizada, o un tema personal, entonces no adelantemos vísperas y dejemos que las autoridades hagan su investigación”.

Añadió que “la federación nos ha apoyado mucho, hay un despliegue operativo importante, no solo en seguridad, sino en desastres naturales. Refirieron que los familiares no habían sido extorsionados (...) Estos hechos tan lamentables y de alto impacto nos obligan a redoblar esfuerzos a coordinarnos de mejor manera con la federación, hemos estado en contacto con las fuerzas armadas, con la fiscalía del estado, están reunidos en Salamanca para brindar el apoyo, porque es un hecho lamentable”, refirió.

Finalmente, adelantó que el miércoles próximo se reunirá con Adán Augusto López, Secretario de Gobernación para abordar el tema de seguridad, pero además asuntos relacionados con el presupuesto y la presa del Zapotillo. “Es un hecho muy lamentable que no puede quedar impune y que debemos de poner un alto a estos”.