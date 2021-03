Atacan con bomba molotov casa de candidato en Dolores Hidalgo

DOLORES HIDALGO, Gto. (OEM-Informex).- Previo al inicio de campañas electorales, en una de las propiedades del actual candidato independiente a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Julio González, se registró un supuesto atentado con una bomba molotov, la cual dañó el portón de la casa habitación, pero sin pasar a mayores. Hoy Julio González interpuso su denuncia en el Ministerio Público, para dar con los responsables.

La vida con amigos siempre es más feliz 😃#JulioGonzalez #Independiente #DoloresHidalgo pic.twitter.com/2Qda7K31Tc — Julio gonzález (@JulioLanderos__) March 22, 2021

Fue durante la madrugada del 23 de marzo, que se registró el ataque. Vecinos dijeron escuchar varios ruidos y posteriormente ver dañada la fachada del candidato.

⬇️Da clic aquí⬇️

Julio afirmó que por suerte esa madrugada no se encontraba en la propiedad, pero señala que probablemente los agresores, querían dañar uno de sus vehículos al tratar de quemar la puerta de su cochera.

González, candidato Independiente de la propuesta política "Carita Feliz", mencionó no tener miedo ante este hecho, pero dijo que esta acción amerita tener mayor cuidado ante otro posible atentado.

⬇️Da clic aquí⬇️

Hasta el momento Julio no tiene sospechas de personas que quieran hacerle daño, pues expresó que no tiene enemigos conocidos, pero no descartó que la agresión pueda ser porque es uno de los preferidos para ganar la próxima contienda electoral a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo.

El candidato, explicó que independientemente del trabajo que realice el Ministerio Público, también investigará por su parte, pues dijo tener a favor cámaras de vigilancia que se encuentran por la calle donde se ubica su propiedad, por lo que posiblemente se pueda evidenciar quién o quiénes fueron los posibles agresores y si viajaban en algún vehículo.