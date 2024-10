México no debe dejar que China domine la industria: Lawrence Allen en ForoGo

León, Gto.- México está estratégicamente posicionado en una localización que no puede desaprovecharse y es un productor de costo bajo pero debe pensar de manera global y no dejar que China domine la industria, así dijo Lawrence Allen, especialista en servicios de entrada al mercado estadounidense para clientes internacionales.

Durante su ponencia llamada “Asiashoring y las implicaciones para México”, aplaudió que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo busque reducir las importaciones chinas e impulse las cadenas de suministro nacionales aún con las tensiones que hay entre Estados Unidos y Beijing.

“La presidenta dijo que su prioridad es empoderar las cadenas de suministros en las atenciones de Estados Unidos y Beijing. México tiene que tomar el control, encontrar el equilibrio y no dejar que China domine la industria. México debe pensar de manera global, jugar y poner las cartas sobre la mesa”, aseguró Allen.

Afirmó que el reto del país es generar productos que digan “hecho en México” y la misión es que se respete el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es apoyar el comercio mutuamente que conduce a mercados más libres, justos para abonar al crecimiento económico en la región.

“México está a un ladito de Estados unidos y nos conviene respetar el T-MEC pero nos falta innovar, no podemos depender de China, si bien, es líder en farmacéutica, 5G y si no caemos bien vamos a tener problemas por ejemplo, en la pandemia no tuvimos medicamento, por eso tenemos que ser competitivos y agresivos en la toma de decisiones”, afirmó.

¿Por qué se preocupa EU por el Asiashoring?

Lawrence Allen dijo que los rusos y Estados Unidos estaban en una guerra de estrategias y tácticas, “necesitábamos nuevos mercados pero queríamos bajar a la Unión Soviética, en EU teníamos espacios de escucha con Rusia y compartiendo información con China y comenzamos a trabajar juntos y de todo el mundo”, manifestó.

Explicó que China abrió sus puertas y comenzó a exportar a Estados Unidos pero cuando este último quiso entrar a Asia le puso como condición que para poder distribuir su producto, tenía que trabajar de la mano con una empresa China, además los aranceles y tarifas eran altísimas aunado a que se tenía que transferir el conocimiento y tecnología a sus trabajadores.

“Estados Unidos dijo, vamos a admitir a China pero China no cumplió, han robado billones de dólares de propiedad industrial, han espiado a más de 30 empresas Multinacionales y como muestra tenemos el A320, un avión comercial para vuelos de corta a media distancia desarrollado desde 1987 por Airbus. Las personas fueron capacitadas por Airbus y en 2015 se les acusó de robo mediante ciberataques, documentación a varias empresas occidentales que iban a suministrar componentes para el avión”.

También comentó que con la iniciativa del cinturón buscaban recrear una ruta de la Seda, una red de infraestructura global para dominar el mercado global de infraestructura con materiales, ingenieros y componentes provenientes de China para mantener las fábricas en funcionamiento en China.

Aseveró que en la actualidad el asia shoring está integrada por Myanmar, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia y Singapur.

Es momento de México

Lawrence expuso que en la ciudad de León es donde los chinos pagan menos en comparación de Monterrey, destacó que el tratado de América del Norte tiene un regalo que es lo que gana “meted & poured” y es momento que México juegue bien el poker porque “China está agarrando todas las fichas”.

“México tiene mano de obra más barata, acceso privilegiado sin aranceles a Estados Unidos, es el productor de menor costo en el tratado de libre comercio y tiene el mismo acceso a Canadá. Ustedes tienen las leyes, tienen que hacer un juego agresivo porque los inversionistas deben tener protección”.

Qué debe hacer México:

Como consejo, dijo que se debe aprovechar los incentivos disponibles, reducir el precio de exportación, beneficios competitivos que superen en los costos de contabilidad, teneduría de libros y presionar al gobierno para que se acelere la tramitación IMMEX con otros migrantes.

Con dureza dijo que México no puede ser pasivo en cuanto a la protección de la Propiedad Intelectual ya que no genera mucha IP comercial, pero sus inversores extranjeros sí y concluyó diciendo que los inversores extranjeros no quieren mudarse de China a México, sólo para que China les robe su propiedad intelectual en el país pero instituye una rigurosa infraestructura jurídica de defensa de la propiedad intelectual.