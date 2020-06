Así vive una familia con Covid-19

Santa Rosa Plan de Ayala es una comunidad al sur de la ciudad de León, el crecimiento de la urbe casi se extiende hasta esa zona colindante a la que para llegar hay que cruzar un vía férrea, la autopista hacia a Aguascalientes y un parque industrial, hasta allí ha llegado el coronavirus y miembros de una familia relatan cómo es vivir con la covid-19.

La señora que pidió omitir su nombre es ahora quien se encarga del cuidado de una familia de cinco hijos, ella nos relató cómo es que el SARS-Cov-2 afectó a su familia “se enfermó mi esposo, empezó con diarrea, le echó la culpa a unos ostiones que se comió, duró una semana y entre comillas decía que nada más era una infección viral, empezó de repente que tenía mucho escalofrío y con poca tos y lo receté con un médico y con otro, lo llevamos a un particular y nos dijeron que tenía síntomas de neumonía, que era el covid”dijo al teléfono para la OEM.

El marido fue el más afectado pues presentó los síntomas del coronavirus de manera más aguda, el señor Servín tenía dudas “y no creía tanto en el virus “ dijo la señora la señora y añadió “yo sí creía, él es el que más o menos, si es cierto o no, debemos de prevenirnos, antes de que él se enfermara ya salíamos con cubrebocas”.

“Mi esposo se sintió más mal, le faltaba el aire y nos asustamos, fue cuando lo llevamos al hospital, al sanatorio, a mi hijo le dijeron que si le podían hacer la prueba del covid y le salía en tanto” dijo y detalló que su hijo salió positivo.

“Desde que empezó eso, a mi niños no los he sacado, decía que no y que no y ahorita que lo estoy viviendo digo sí es cierto cuídense y mucha gente que en verdad no lo está creyendo y se está muriendo por no creer, está muy feo todo, muy triste” dijo la madre de cinco hijos para El Sol de León.

La señora se ha pasado este tiempo en una clínica del IMSS en donde en escucha los estragos del virus que se propagó desde China, ella espera los resultados de la prueba, “yo que voy al seguro a ver lo de mi esposo, diario me entero de cosas, es feo y es mucha tristeza que mucha gente lo hace para un lado, que es cosa del gobierno”.

Al señor se le hizo la prueba para detectar la infección por coronavirus. Su esposa comentó que él no perdió el sentido del olfato pero sí tuvo dificultades respiratorias “sí me afectó a mi demasiado, dos de ellos trabajan, realmente son el sustento de la casa, mi esposo es pespuntador y mi hijo es mecánico”.

La familia vive en una casa pequeña, en una habitación duermen los cuatro hijos y ahora su hijo de 23 años y su esposo de 53 se encuentran aislados y todos usan cubrebocas “no tenemos casa grande, ni cada quien tiene su recamara, ahorita tenemos todo aislado, mi muchacho está en una habitación, esta chica la casa”.

La señora no sale de casa, solo para lo necesario, comprar alimentos, llevar a su esposa al hospital y tiene contacto fuera de su núcleo familiar por teléfono pues sus padres son adultos mayores “no los quiero contagiar, para evitar todo esto”.

“No hay de otra tenemos que hacernos fuertes, sobre todo yo que está con ellos, si ya lo está uno viviendo, que se levanten, que no caigan” dijo la señora.





EL RECHAZO

El contagio por el coronavirus no ha sido el único problema sino las miradas despectivas, de rechazo, de sus vecinos, incluso las de su propia familia “sientes feo porque te voltea a ver la gente como con recelo, como diciendo no se le acerquen, pero si te va a dar te va a dar, si te escondes aunque te escondas, me decía mi hermana, no me vayas a contagiar, no va a dar, Dios dirá”.





“La gente de aquí es muy fea, te señalan muy feo, si así tu propia familia te lo hace, qué puedes esperarte de otra gente la verdad, sientes la mirada, de todos modos me dice mi hijo amá, pues ya muchos me han preguntado por mi papá, que sí es cierto que tiene eso, yo les he dicho que salió negativo pero no saben de mi hijo el otro”





“No son los únicos, ya aquí hay dos que ya murieron, una señora y un señor” relató.





EL HIJO





El joven de 23 años nos contó su situación al ver los resultados de la prueba, pues salieron con la palabra positivo “si se siente uno medio mal, tan solo porque uno se pone a ver todo lo que está pasando y te pones a ver que mucha gente ha pasado por eso, puede que sí la libres o otros no, aquí el detalle es que si traje varios síntomas, para que me entiendas yo no anduve tan mal”.





“Ahí la llevo”, luego de haber prestado las señales de la enfermedad que causa el coronavirus y de la que se ha recuperado gradualmente en una semana “en la noche andaba con pura calentura, andaba tranquilo, de repente andaba bien y de repente harta calentura y mejor me salí del trabajo, un doctor particular me dijo, no sabes qué, ve a hacerte la prueba porque traes los síntomas, dije a cabrón porque te toma de sorpresa”.





Se realizó la prueba lo más pronto posible para aislarse “el viernes mi papá se puso malo, y mi insistencia de hacermela yo, es un gasto grande, me salió la prueba en cuatro mil trescientos, los tuve conseguir, en el trabajo me ayudaron, me dijeron que en salud digna, pero ahí está saturado el sistema, que es el más barato pero está bien saturado”.





Preocupado por su familia se aisló para evitar el contagio de sus tres hermanos, su hermana y su madre “cuando yo salí positivo me quedé yo solo, sí está dificil te decaes, te aguitas también como que puedes enfermar a los demás, en el seguro no enfermas a los demás, pero aquí sí, todos están lejos de ti, no puedes salir mucho de aquí, a nada y la verdad es un poco dificil, no se lo deseo esto a nadie”.





A todo hay que echarle cloro





El joven y su familia ahora desinfectan cada superficie que toca él, mientras se encuentra en una habitación “casi todo el día estoy encerrado en un cuarto, yo prácticamente, me levanto, todo el día ando con el cubrebocas y salgo al baño o algo tengo que salir y se tiene desinfectar luego luego, echarle cloro, a todo pues para que me entiendas”.





“Si agarro la perilla del lavamanos hay que echarle cloro, me levanto estoy un rato acostado, me vuelvo a acostar, es estresante estar encerrado todo el día, no hallas ni qué, los primeros días sí se siente uno con un cansancio, es uno de los síntomas, el cansancio” contó el joven que labora para un taller mecánico de motocicletas.





Uno de los signos de infección por coronavirus que presentó es haber perdido el sentido del olfato por un tiempo“no te da olor nada, ni un desodorante así de esos fuertes de spray, lo ponía así en la mano y nada, ahí es donde uno se empieza a desesperar, ese síntoma, no lo tenía, yo tenía eso, sientes que vas a empeorar, en vez de mejorar, ya no le agarras sabor a nada, ya ando mejor, eso me duró unos tres días” contó el hijo.





Con síntomas como el cansancio, la pérdida y fiebre de 38º grados, el joven de 23 años relató que “no te da hambre, ten dan de comer y no te da hambre, como no le tomas sabor a nada, no quieres nada, el jueves se cumplió un semana”.





Los síntomas del SARS-Cov-2 ya pasaron y aún se mantiene en aislamiento dentro de su habitación, ve la televisión y el celular a ratos “yo no soy de los que estaba estar encerrado, trabajaba de domingo a domingo” comentó que al regresar al trabajo tomará todas las medidas posibles, sana distancia, cubrebocas, lavado frecuente de manos pero aún así el joven que tampoco dio su nombre dice que “no quisiera contagiar otra vez”.





El joven que ya pasado los síntomas relató que optará por hacer deporte, que cuidará más su salud y que pese a su familia no creía se contagió.