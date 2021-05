Así van las candidaturas

PAN

El abanderado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, candidato a Diputado Federal por el 05 distrito dijo que “seguiremos defendiendo y velando por las y los mexicanos, así como el respeto de nuestras instituciones que protegen y dan garantía de que nuestro país es una democracia. Es momento de frenar los atropellos que ha hecho el gobierno federal que prioriza un régimen de destrucción, impunidad, corrupción y división”.

La candidata del PAN a diputada Federal por el 06 distrito Federal, Ana María Esquivel, refrendó su compromiso con el campo, dijo que es fundamental para nuestro desarrollo, no sólo del Estado, sino para el futuro del país. Con la firma de colaboración con el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A. C. impulsaré apoyos para el sector agropecuario. Faltan 13 días para que juntos rescatemos a México. Me gusta hacer equipo con las juventudes que son el presente y el futuro de nuestra sociedad.

MORENA

Angelica Sanromán La violencia y la inseguridad es un tema que nos compete a todos los ciudadanos, la colonia obrera sufre todos los días por cuestiones de seguridad, están cansados y no podemos hacer como que no pasa nada; te invito a transformar leon Gto votando este 6 de junio por morena.Estamos en el rubí, colonia irregular, no tienen alumbrado, ni pavimento, aquí también los habitantes tienen que ir por agua y cargarla en cubetas hasta su casa, te invito a hacer una transformación, vota por morena.

Édgar Omar Chico, candidato a la diputación federal por el III distrito, del partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, estuvo visitando la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), para exponer sus propuestas, ya que se comprometió a impulsar la industria de la mano de la Federación y en caso de ganar el cargo, impulsar la industria desde el Congreso de la Unión.

PRI

El candidato del PRI por el 05 distrito Federal, Luis Gerardo Guiérrez, durante un debate con sus adversarios, comentó que impulsaría la "LEy del Quemón", misma que para la creación del Registro Nacional de Padres que no cumplen con su responsabilidad y dejan a una familia abandonada.

Roberto Mauricio Vallejo Rábago, candidato por el 11 distrito Federal en León, estuvo visitando la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para presentar sus propuestas ante el sector. El candidato se mostró muy entusiasta y confiado de contar con la CMIC, debido a que cuando fue delegado de la SCT en 2017, cumplió con lo que prometió.

PVEM

Alejandro Calvillo candidato a la diputación federal del III distrito por el Partido Verde Ecologista de México, indicó que es necesario hoy en día construir desde las representaciones del gremio, para impulsar la educación de los niñas, niños y jóvenes.

Ana Cecilia Simón candidata a la diputación federal del V distrito, por el Partido Verde Ecologista de México, estuvo recorriendo el tianguis dominical, La Línea de Fuego, en donde estuvo presentando sus propuestas, apostando por una reactivación económica y cuidando la salud de los comerciantes ante la pandemia a causa del Covid-19.

PRD

Graciela Orta Sierra candidata a la diputación federal por el distrito III, por el Partido de la Revolución Democrático, indicó que impulsará programa que apoyen a las y los productores del campo, así como a campesinos, en todos los procesos de administración y comercialización de productos del campo en México.





Josefina Nicasio, candidata a la diputación federal por el IV distrito, por el Partido de la Revolución Democrática, informó que trabajará por impulsar un desarrollo urbano, socialmente justo y sustentable, ya que señaló que las empresas hoy en día están terminando cada vez más con las áreas verdes del país, cuando podrían contribuir a las mismas.