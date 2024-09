Así se realiza la Fiesta de los Panecitos en León

León, Gto.- Desde las seis de la mañana comenzaron a llegar los devotos a pedir por su salud al templo de San Nicolás de Tolentino, rezaron, bendijeron sus panes y colocaron uno se ellos en la canasta que se les regalará a los seminaristas.

Local Otorgan 320 permisos a comerciantes para celebrar La Fiesta de los Panecillos en el Barrio Arriba

La Fiesta de San Nicolás de Tolentino o la Fiesta de los Panecillos es una tradición debido a que familias completas transmiten a las nuevas generaciones su fe al sacerdote que se les pide clemencia la condonación de todos los delitos y de dolores y así gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ana María este año acudió al templo San Nicolás de Tolentino, que se ubica sobre la calle Aquiles Serdán para bendecir sus panes y comerlos poco a poco ya que tiene un dolor intenso en sus rodillas y espalda baja que en ocasiones no le permite caminar.

Local Fiesta del Panecito, celebración que perdura en el Barrio Arriba de León desde el siglo XIX

“Con fe y amor todo se puede, y para no perder la tradición llegué para bendecir mis panes y San Nicolás me ayude con este dolor que no me deja caminar”.

información en proceso…