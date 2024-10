Así luce Cinépolis la Gran Plaza horas después de su última función

León, Gto.- A menos de 24 horas de su última función, afuera de Cinépolis la Gran Plaza solo queda un par de publicidades de películas que se proyectarían en octubre.

Como si hubiera sido el fin de una obra de teatro, el “telón” se bajó y ahora hay una división que separa al cine con el resto de la plaza, aunque es transparente.

Al interior de lo que era la zona de taquillas y la venta de alimentos, se pudo ver el anuncio de la marca todavía iluminado, a los trabajadores que estaban desmontando el mobiliario y en la parte de afuera a un par de personas que caminaban por la zona.

Christian Rendón / El Sol de León

En realidad, el resto de la plaza cada vez luce más sola, los pocos locales que están abiertos tienen poca gente, casi todos con sus clientes de años que les han sido fieles, pues al centro comercial poca gente va.

“Yo tengo mi negocio aquí desde hace un año, pero no me fue bien, la realidad es que yo lo que hago es buscar clientes por redes sociales porque a la plaza como tal ya casi nadie viene, los demás negocios sobreviven de sus clientes que tienen de hace muchos años, entonces eso del cine no nos va afectar mucho”, dijo una de las locatarias.

Algunas personas que tienen sus negocios en la Gran Plaza han optado por no dar entrevistas porque aseguraron que conforme han salido publicaciones de que el lugar se está quedando solo va menos gente.

Éxito y caída de la Gran Plaza

Lo que fue el primer centro comercial de León inaugurado en 1991 literalmente ya cerró sus puertas al menos las que se encuentran en las laterales, donde los locatarios pegaron un anuncio que dice:

“Cinépolis se va de la Gran Plaza, pero el resto de los negocios ¡No! y los seguiremos atendiendo como de costumbre en los horarios habituales”.

Solo permanecen abiertas las puertas principales y a los alrededores, tanto en la parte alta como en la baja, incluso en los establecimientos de la parte de afuera, hay anuncios de “se rentan local”.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

La caída de la plaza se ha dado de manera paulatina, fue en el 2019 cuando se anunció el cierre de lo que fue la tienda más “élite” de León en su momento: Fábricas de Francia y ahora el cine y ya solo sobrevive un restaurante de comida rápida.

Pese a tener un estacionamiento amplio y una ubicación privilegiada, a la Gran Plaza solo le falta encadenar (como las otras) sus puertas centrales, aunque los locatarios aseguran que todavía eso no pasará.