Así amanecen algunos puntos de vacunación en León

León, Gto.- En lo que parece ser un día menos agitado y con más de 55 mil 402 dosis anticovid aplicadas, varios puestos de vacunación en la ciudad de León, amanecieron sin largas filas e incluso algunos sin gente en lo que será el tercer día de vacunación para la población adulta.

La mayoría de los interesados prefirió llegar con los primeros rayos del sol de este miércoles.

Tal es el caso de Carmen de 68 años que arribo a punto de vacación en la colonia 10 de Mayo a las 06:05 horas para ser la primera en turno, para las actividades de este día.

Pero para la pareja conformada por Consuelo y su esposo Alfredo de 62 y 64 años, a ellos no les importó pasar la noche en el exterior de la clínica familiar del IMSS No. 53 ubicado en el bulevar Torres Landa, platicaron "no nos importa quedarnos toda la noche, bien vale la pena la desvelada, si seremos los primeros".

En otros puntos colonia la clínica familiar del ISSSTE ubicada en la colonia Azteca, eran las 01:00 horas de este miércoles, ya sumaban 15 personas en la fila en espera de la aplicación de la vacuna anticovid.

En el puesto de la Preparatoria Oficial solo se logró captar la noche del martes a una pareja que al notar que nadie más hacia fila optaron por retirarse y regresar al amanecer de hoy.

Mientras que en el CAISES Miguel Alemán, no fueron apreciadas personas desde la noche o madrugada. Caso similar en el CODE Unidad Deportiva León Uno en el bulevar Alonso de Torres.

Para el cierre de actividades del pasado martes se reportaban más de 55 mil 402 personas inoculadas con el biológico y se reportaron solo atención en 41 de los 43 puntos de vacunación anunciados para lo que es la primera etapa de vacunación a la población adulta mayor en León.