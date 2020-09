Asegura Mario Delgado que Guanajuato se está poniendo morenito

León, Gto.- A decir del aspirante a la dirigencia nacional de Morena y también diputado Mario Delgado Carrillo, en Guanajuato “tenemos todas las posibilidades de iniciar la modernización de la cuarta transformación y de hacer morenito al estado, pues hoy existe un desgaste e insatisfacción de los ciudadanos”.

Mario Delgado estuvo de visita en León, donde presentó su plataforma en busca de la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional. Estuvo acompañado por los senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Malú Micher, por el diputado local Raúl Márquez Albo y por el presidente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, entre otros.

En conferencia con los medios de comunicación, Delgado Carrillo dijo que “es una pena que Guanajuato sea uno de los estados con mayores índices de violencia y homicidios en el país'.

Venimos a instaurar la modernidad Guanajuato

La dupla formada por Mario Delgado candidato a presidente del partido y de Donají Alba, para secretaria general de Morena, señaló que “somos la segunda fuerza política y nuestro trabajo se basa en instaurar la modernidad de un partido por medio de una dirigencia itinerante en donde los problemas se atienden en el lugar y no en las oficinas centrales en México”.

El diputado aseguró que “se le está quitando lo empanizado al estado y se está poniendo morenito, la gente puede evaluar, está claro que hay mayores niveles de inseguridad que son preocupantes”.

Malú Micher

Fue la Senadora de la República, Martha Lucia Micher Camarena, quien dio la bienvenida a los aspirantes a dirigir Morena. “Veo en Mario Delgado un aliado para Guanajuato en el trabajo de perspectiva de género, él no está en una disyunción discursiva y lo pueden decir los senadores y diputados que sabemos cómo cumple su palabra, no es un improvisado”.

“Con él vamos a llegar a un puerto en donde la justicia, la dignidad y la verdad la seguridad de las mujeres y las niñas sea una realidad y que no se eternice la impunidad con un fiscal que no ha sabido hacer nada”.

Plataforma política

Sobre la plataforma que lo lleve a la dirigencia del partido, Mario Delgado dijo que se basa en Perspectiva de género, que garantice que se ejerza libre de violencia política, que los candidatos cumplan los principios básicos y no se les olvide el compromiso a los principios y valores de la 4T y una Agenda de paridad. “No se aceptarán candidatos con antecedentes o denuncias de género. No se va a permitir que lleguen abusadores a nombre del partido. No habrá transformación si no se hace justicia a las mujeres”, expresó.

Otro punto es abrir espacios a jóvenes, a comunidades de pueblos indígenas, de migrantes y de diversidad sexual. “Que lleven a fortalecer cuadros para que vaya bien en el 21 y empezar a pintar de moreno a Guanajuato”.

Y finalmente, “ajustar documentos básicos y estatutos de la 4T, a la nueva realidad política. Y marcar la diferencia y terminar con los puntos de conflicto para enriquecer al partido”.

División en Guanajuato

En el tema de la diversidad de grupos de Morena en Guanajuato, indicó que “soy optimista. El vacío de Morena, trajo diferencias y divisiones pero llegó el momento del cambio y cumplir con nuestra responsabilidad. Nos vamos a poner de acuerdo con diálogo y honestidad, sin estar confabulando o estar agrediéndonos entre nosotros”.

“Es tiempo de escucharnos y tener un diálogo honesto, de saber que ningún puesto nos puede dividir puesto que nuestro proyecto es muy grande, que es el proyecto de la transformación y tenemos obligación generacional de acompañar a un líder como es Andrés Manuel López Obrador”, finalizó.

Los asistentes

En el acto el aspirante a la dirigencia de Morena a nivel nacional fue acompañado por la Senadora de la República, Martha Lucia Micher Camarena, los Diputados Federales, Miguel Ángel Chico Herrera, Jorge Luis Montes, Francico Javier Guzmán de Jalisco, Fernando Cuauhtli, Juan Israel Ramos, Emmanuel Reyes Carmona.

Además estuvieron los Diputado Locales Ernesto Prieto Gallardo, Raúl Albo Márquez, Mary del Carmen Vaca González; el Consejero Nacional y fundador de Morena en Guanajuato, Ricardo García Oceguera; Carlos Zurita, ex aspirante a la dirigencia nacional de Morena y el Secretario de Comunicación y difusión del CEN, Cuauhtémoc Becerra González, así como militantes del partido en el estado.