Asegura gobernador que investigaciones de la masacre en León van por buen camino para hacer justicia

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mencionó que tras la detención de dos personas implicadas en la masacre ocurrida hace una semana en León y cinco elementos de la Guardia Nacional, las investigaciones van por buen camino para esclarecer los hechos y se haga justicia.

Declaró que será la Fiscalía de Guanajuato quien otorgue los detalles de las indagatorias y la responsable de llevar a cabo los procesos para desahogar las pruebas.

“Ya será la fiscalía quien dé los detalles de la investigación, que se sigan las investigaciones y que se haga justicia y se dé con los responsables, van por buen rumbo y vamos a esperar a que no den las autoridades correspondientes los análisis de cómo fueron las cosas, qué sucedió y quiénes fueron los responsables y sobre todo los procesos que se van a seguir”, dijo.

Esto luego de que el domingo por la noche, a una semana del multihomicidio en un inmueble de la colonia Industrial, donde asesinaron a cuatro mujeres y dos bebés, la Fiscalía de Guanajuato anunció la detención de dos hombres presuntamente implicados en los hechos.

El viernes por la mañana, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también informó sobre la detención de cinco elementos de la Guardia Nacional, luego de que se difundió un video donde aparentemente un grupo de federales estuvo presente previo a la masacre.

“Fiscalía es un organismo autónomo”

Referente a la supuesta modificación del reglamento de la FGE hecha por el titular de la dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre no emitió comentarios ya que argumentó que se trata de un organismo autónomo.

“De eso no tengo comentarios porque es una fiscalía autónoma y un poder legislativo autónomo y yo no me meto en esos poderes, las decisiones que tomen otros poderes sino respeto la autonomía me vería mal”, añadió.





Se quiebra costilla tras caída de un caballo

Por otra parte, el mandatario estatal confirmó que tras su caída de un caballo este fin de semana se quebró una costilla y que estará medicado y bajo observación médica hasta sanar la fractura.

“Un accidente como puede pasarle a cualquiera, fueron dos veces las que me caí del caballo, es lo que la gente no sabe porque fue la primera, me tumbó, me volví a subir y me volvió a tumbar y ya fue cuando entendí y no me subí la tercera”.