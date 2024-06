Asegura gobernador de Guanajuato que incendio en Xichú se va a complicar

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó este martes que el incendio que se está registrando desde el pasado 29 de mayo en la zona de Xichú, que lleva más de 30 hectáreas, se va a complicar, pero que no van a escatimar recursos para sofocarlo. Local Analizan iniciativas en favor de los adultos mayores

“Se va a complicar este tema, pero vamos a estar muy al pendiente, primero Dios y el trabajo de todos los forestales, Fuerzas del Estado y el Ejército se pueda controlar a la brevedad, no tengo el dato de cuántas personas están participando, pero de que no vamos a escatimar el apagarlo no vamos no lo vamos a hacer”, dijo.

Los primeros reportes comunicaron que el incendio comenzó el miércoles de la semana pasada luego de que cayó un rayo en la zona montañosa del Centro Ecoturístico El Platanal y luego se extendió hasta el cerro El Timbal que son zonas de difícil acceso.

Sin embargo, el mandatario estatal aseguró que el incendio se originó en San Luis Potosí y después pasó a Guanajuato, aunque desde el inició se mandaron refuerzos al estado vecino para apagar el fuego,

“Es un incendio que estamos monitoreando y coadyuvando porque se origina en San Luis Potosí, para los que no ubican en El Platanal es donde termina el estado de Guanajuato, es una esquina de Río Santa María entre Xichú, Guanajuato, San Luis Potosí y El Toro en Querétaro, es una cañada donde no hay camino de salida y termina Guanajuato”, mencionó.

Detalló que se trata de una reserva de la biosfera, con una diversidad importante por lo que el fuego se debe controlar a la brevedad.

“He estado en contacto con nuestras autoridades y pidiendo el apoyo, es muy difícil el acceso hasta allá, para que se den una idea es pura terracería de Xichú de la cabecera hasta allá te avientas cuatro horas, entonces es muy difícil el acceso, entonces estamos al pendiente de que no se extienda y si se extiende pedir el refuerzo del Ejército y la Marina para que con el helicóptero se pueda”, añadió.

Rodríguez Vallejo agregó que aunque cerca del incendio se encuentra la Presa “El Realito” no ayuda, pues está seca por la falta de lluvias.