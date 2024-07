Asegura Alejandra Gutiérrez que reestructura de dependencias municipales no generará un gasto extra al municipio

León, Gto.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que la reestructura que propuso en la última sesión de Ayuntamiento no incluye un recurso extra en la nómina municipal, por ley no se pueden exceder porque no puede ser mayor a la inflación.

“Tenemos un capítulo mil topado y con ese se hace para poder estar actuando, de hecho el tema de la nómina hay un tope, insisto, el artículo 10 de la Ley de Disciplina dice que no puede ser mayor a la inflación, entonces tenemos que mantenernos en ellas”, dijo.

La alcaldesa detalló que por el momento se está haciendo el análisis y se le está dando preferencia a las áreas operativas.

“Se está haciendo el análisis y recuerden que hay un tope que de hecho ha sido un tema de la Ley de Disciplina Financiera que es a nivel federal para los municipios y para los estados donde establece los parámetros de incremento de capítulo dándole preferencia a las áreas operativas porque la ciudad de León no es igual a otro municipio en cuanto a crecimiento a necesidades de gente operativa”, agregó.

Aseguró que se están impulsando las áreas de tecnologías de la información y a la Secretaría de Infraestructura que será un área que coordine a varias dependencias para dar mejores resultados.

“Son muy pocas de nueva creación, son muchas de retabulación y en las áreas operativas si hay áreas de nueva creación, es reestructura del municipio para dar mejor servicio (...) Al final de cuentas unas de las áreas que sí son importantes son las de atención que generan estado de derecho”, añadió.

En cuanto a la Secretaría de Infraestructura, Alejandra Gutiŕrez fue cuestionada si crecerán plazas que en la actualidad no existe en dependencias como Obra Pública y Desarrollo Urbano, entre otras, y aunque no los descartó, aseguró que eso es parte del trabajo que se estudiará durante las siguientes semanas.