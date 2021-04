Arzobispo de León hace un llamado a hacer pastores del bien

León Gto.- El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, en su misa dominical reflexionó sobre la figura de cristo como pastor que acompaña y conoce a su rebaño y lo guía hacia pastos buenos.

“La figura del Jesús buen pastor, dominó la figura de este domingo, nos lo explica bien la palabra de Dios, Jesús se presenta como el buen pastor que acompaña, a su rebaño y conoce a su rebaño que le va guiando hacia los pastos buenos, que cura a las ovejas que están enfermas” dijo Alfonso Cortés.

El clérigo destacó que en estos tiempos reinan los intereses monetarios y no las personas “hay mucha gente que trabaja solo por dinero y no le interesa a la gente con la que trabaja, y a mí me da resultados, y a mí me da dinero y basta, por eso Jesús dice al asalariado no le interesan las personas en un trabajo, en un trabajo, en una familia, en una escuela, en una sociedad donde no nos interesan las personas, estamos dominados por el dinero por los intereses”.

El Segundo Arzobispo de León hizo un llamado a velar por el bien de los demás, así reflexionó “todos somos pastores, los padres son pastores de sus hijos, por eso los padres deben saber que comen sus hijos y no solo la comida material, qué comen que aprenden, los padres tienen derecho natural de saber que se les enseña en las escuelas”.

“Somos también pastores quien tiene obreros a su cargo, el maestro, el sacerdote, el obispo, todos estamos bautizados en cristo y todos tenemos el sacerdocio pastoral de Jesucristo, un padre una madre cuando bendicen a sus hijos esa es exactamente la misma bendición que da el sacerdote a los fieles” reflexionó Alfonso Cortés Contreras en su homilía.