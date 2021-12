Arzobispo de León brinda palabras de aliento

León Gto.- Alfonso Cortés, Arzobispo de León brindó a través de un video sus palabras de aliento en vísperas de navidad, donde exhortó a los feligreses a mejorar como sociedad y afrontar los nuevos retos que depara el próximo año.

Mediante un video publicado en las diferentes redes sociales de la Arquidiócesis de León, donde el Arzobispo de León invita a celebrar el nacimiento de Jesucristo con fe y en compañía de sus seres queridos, cuidando todo el tiempo la salud.

“Estamos por celebrar el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, queremos darle gracias a Dios nuestro señor, también por este año que está por concluir, hemos tenido nuestra propia experiencia de vida en la familia, esta experiencia de vida en la sociedad, hemos tenido este sufrimiento que aún no termina y ha causado tanto daño, también ha sido ocasión de reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, sobre aquello que Dios nuestro señor nos ha dado que es nuestra salud, no solo la física, si no la salud del trabajo, y en los estudios”, mencionó.

Con la llegada de la navidad, llega el tiempo de esperanza, amor y un tiempo para convivir en familia, por lo que Monseñor invitó a los católicos a seguir cuidándose y tomar todas las medidas necesarias para conservar la salud.

“Hemos tenido un año difícil, hemos tenido un año donde se sigue haciendo daño a la familia, a la vida, a lo que Dios nuestro señor ha instituido como el corazón de una sociedad, invitó a los cristiano católicos a que pidamos a Dios nuestro señor y ser una iglesia en oración para conservar la sabiduría, fortaleza y paz ante estos acontecimientos que dañan no solo a la familia, sino también a la sociedad”, comentó el Arzobispo de la Ciudad.

Invitó a las familias a cuidar la fe, los principios éticos y morales, a defender a la familia que se ha creado, mientras que a los niños y adolescentes invitó a que pidieran a Dios que los adultos mayores tengan la capacidad de dejarles una sociedad honesta y sin falsedad, para dejarles un futuro digno.

“A ustedes queridos hermanos mayores, ancianos, les respetamos y les veneramos con el cariño de hijos y con el cariño que ustedes nos han dado, comenzando por su propia vida, nos han dado la vida en el trabajo, nos han dado la salud para cuidarnos, nos han dado sus valores morales cristianos y sus verdaderas costumbres sanas, Dios nuestro señor los bendiga y ojalá en nosotros encuentren a quienes los cuidemos, los merezcamos y los veneremos”, agregó Alfonso Cortés.

“Les envío un saludo cordial, bendiciones de Dios nuestro señor, esperando que el próximo año que viene tengamos un año mejor, pero mejor en el sentido de lo que verdaderamente vale, de aquello que realmente es esencial, que es nuestra vida, la salud, el trabajo, nuestra educación, el cuidar de nuestros valores, nuestra cultura, nuestro espíritu y nuestra alma. Les doy un abrazó que tengan una feliz navidad y un feliz año nuevo, bendiciones”, concluyó