Arranca vacunación para menores de 5 a 11 años en León

León, Gto – Llevan padres de familia a sus hijos a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1, conocida como la T1 del IMSS en León para que reciban la vacuna contra Covid-19 que se llevará a cabo de ocho de la mañana a ocho de la noche.

Con miedo y nervios pero contentos porque iban a recibir el biológico Pfizer comenzaron a llegar desde las cinco de la mañana para ser los primeros en ingresar al nosocomio.

“Estoy muy contenta porque ya no me voy a enfermar de Covid, y me siento protegida al ir a la escuela, a visitar a mis abuelitos y salir a parques”, mencionó una niña de nombre Aracely.

Informaron los padres de familia que los niños acudieron con permiso de la escuela porque están en exámenes finales y al día siguiente retomarán la prueba.

Es de mencionar que acudieron bastantes niños a recibir el biológico que la fila daba del bulevar Adolfo López Mateos a la calle Atena.