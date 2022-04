Arranca el Séptimo Foro Nacional de Lechería con temas de sustentabilidad y medio ambiente

León Gto.- El Poliforum de León fue sede del 7o. Foro Nacional de Lechería, inaugurado por el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, así como la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de León Guanajuato y la Federación Mexicana de Lechería.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes funcionarios de los tres órdenes de gobierno, así como titulares de los sectores agroalimentarios, diputados y miembros del cuerpo diplomático, mismos que durante sus discursos agradecieron el apoyo recibido por parte de las autoridades, donde además resaltaron la importancia de la realización de estos eventos para garantizar mayor conocimiento en el sector.

Durante este evento se realizaron foros que abordaron temas de gran interés y actualidad para el sector lechero del país, en esta ocasión acudieron personalidades provenientes de Argentina, Australia, Canadá, Chile, España y México.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

"Una de las primeras cosas que hemos señalado es que en León tenemos todas las instalaciones para poderlos recibir en cualquier tipo de foro, tenemos hoteles, restaurantes, servicio, pero lo más importante es su gente, es gente cálida, preparada que le gusta servir, por eso tenemos tantos eventos en el año, de hecho este año vamos a tener 81 eventos de diferentes naturalezas, de diferentes tamaños, para diferentes públicos, porque en León estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos y se van a llevar un excelente experiencia", mencionó Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León.

Además se habló de las dificultades que el sector vivió a raíz de la pandemia, donde hubo ganaderos que no se pudieron levantar, ya que tuvieron que vender su ganado, sin embargo se recalcó que en Guanajuato siempre se ha apoyado al campo.

También se habló sobre la mentefactura ya que entre más tecnificado esté el campo, se obtienen mejores ganancias, el tiempo, dinero y esfuerzo se ve retribuido con mejores ganancias para el productor y la cadena, pero sobre todo en precios para los consumidores finales.

En la inauguración del séptimo foro se estableció que se tocarán tres temas importantes para el sector, como lo son: sustentabilidad y medio ambiente, sector primario y social de la leche en México y la situación del sector en México y todo el mundo, que está fuertemente impactado por la crisis por la caída de la demanda de los productos lácteos.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Hemos aprendido en estos últimos años que la generación de gases de efecto invernadero y su impacto causado por la actividad de la producción de leche no es como nos habían dicho y muy alejado de los efectos que producen los combustibles fósiles, no trate la actividad del sector han recibido constantes ataques y desprestigio por esta causa, la producción de leche es una actividad natural que cumple a la perfección con el ciclo natural del carbono, sin embargo si tenemos mucho que hacer por el medio ambiente reduciendo nuestras emisiones de huella y mejorando nuestra huella de carbono, asociado a todo el sector incluyendo al transporte”, mencionó durante su discurso Mariano Salceda Servín de la Mora presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC).

Además se habló de iniciativas respecto a leyes o normas sobre el bienestar animal, las cuales esperan concluir en un ambiente 100% de factibilidad, tanto en lo técnico como en lo económico, mismos que forman parte importante de la lealtad de los consumidores y a lo que se llama equity de las marcas.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León





Otro de los temas que se trató en el evento inaugural fue que a pesar de los esfuerzos y proyectos específicos, el sector primario de la leche en México está sufriendo fuertemente los grandes embates de los mercados de los commodities en el mundo, además de una caída importante la demanda de su producto que repercute directamente en la rentabilidad de su negocio.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Desde agosto, liconsa ha incrementado su precio de leche al productor en un 22% y el resto del mercado hasta en un 35 y 40%, pero Aparentemente no está siendo suficiente el maíz y la soya han incrementado sus precios 80% contra el promedio de los últimos 4 años”, aseguró Mariano Salceda Servín.

Mientras que la situación del sector en México y en el mundo de las más preocupantes a corto y mediano plazo son los embates de los mercados en todos los sectores, esto debido a la inflación que se presenta en todo el mundo, mismo que se encuentra en niveles pocas veces visto.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“La inflación en México marzo - marzo, ya está en el orden de 7.45 el señor embajador de Argentina no me dejará mentir en Argentina tienen inversiones del 50%, en Estados Unidos se proyecta del 8.4, esto es una situación mundial no peculiar de México”, agregó Mariano Salceda.

En la ceremonia de arranque se reconoció de manera simbólica a las personas, organizaciones y empresas que apoyaron en el logro de los principales objetivos de la Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE), como lo es buscar políticas públicas que garanticen la permanencia y el desarrollo de los productores de leche del país.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

También se refrendaron los convenios de capacitación entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y FEMELECHE, así como de Liconsa y FEMELECHE, en presencia de la alcaldesa de León y el gobernador del estado de Guanajuato.

Por su parte el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mencionó que siempre busca fortalecer al campo, mediante presupuesto, ya que Sader ha sufrido mucho recorte, mismo que impacta en las acciones del campo.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Hoy tenemos que entender, siento muy claramente, si no cuidamos nuestra producción agrícola nuestro país, en el futuro vamos a tener problemas, si hoy los problemas los tenemos en los Microchips, en los contenedores, en las cadenas de suministro nivel global, imagínense que exista el desabasto de alimentos lo que va a pasar, esto sería una locura”, mencionó el gobernador.

Es un gusto recibir en #Guanajuato, a todas y todos los participantes nacionales e internacionales del Séptimo Foro Nacional de Lechería.

Además agregó que las ciudades deben de contar con los espacios de siembra y agricultura, por lo que León Guanajuato es la única ciudad que conserva una vocación agrícola, ya que tienen muchas hectáreas de siembra, de ganadería, algo que no se debe de perder.

“Las ciudades que puedan tener su propio autoabastecimiento serán ciudades sustentables, por eso León junto con el instituto de planeación ha sido muy claro sobre el crecimiento de la ciudad, hacia dónde sí y hacia donde no, de poder respetar nuestras recargas de mantos acuíferos, nuestras zonas agrícolas, porque sabemos de la importancia”, comentó Diego Sinhue durante su discurso.

Así mismo, brindó el apoyo mediante presupuesto al campo; “Cuenten con nosotros, cuenten con Guanajuato para seguir discutiendo los temas de importancia de los lecheros, pero también de todo otro tipo de industria dedicada al campo(...) la mejor manera de acabar con la pobreza es generando riqueza y la riqueza la generan los hombres de negocios, los empresarios, quienes invierten y arriesgan su dinero para generar esa riqueza, necesitamos generar condiciones para que inviertan y también para que garanticen sueldos dignos a sus trabajadores”, agregó.