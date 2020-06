Arranca el programa "Techo digno" en León

León, Guanajuato.- El alcalde de León, Héctor López Santillana hizo el arranque del programa vivienda para todos "Techo digno" de manera virtual, con el cual para el cierre del 2020, se espera beneficiar a más 350 familias, 1 mil 400 leoneses.

Del año 2016 al año 2019, este programa ha beneficiado 900 familia, en el año pasado se colocaron 490 acciones, con una inversión de 16.3 millones de pesos.

Para estas 350 acciones de “Techo digno”, que se contempla estén terminadas para el próximo 31 de diciembre del año 2020 y se ejercerá una de más de 14 millones de pesos del Ramo 33.

Esta vez toca a la Los Castillos, La India, Lomas de Guadalupe, Lomas de los Castillos, León 1, Lomas de Medina, Joyas de la Loma, Montañas del Sol, San Marcos, Santa María de Cementos, entre otras.

“Frente a una emergencia la vulnerabilidad es una necesidad mayor; por eso los apoyos sociales no se detienen; no solo se trata de techos se trata de dignidad; este virus no frenará los sueños de las familias”

“Queremos que sus hogares se han los lugares más seguros y que nadie está en riesgo; el material es de alta calidad y con una duración hasta de 30 años”, señaló en su mensaje Héctor López Santillana.

Además advirtió que este mismo mes arranca la entrega de cuartos adicionales y en junio inicia con la instalación de 2 mil 500 calentadores solares para los ciudadanos.

